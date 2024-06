Pattinaggio. Pioggia di super risultati per la Polisportiva La Rosa a Roccaraso

Un venerdì 14 giugno che le atlete della polisportiva La Rosa Livorno ricorderanno con orgoglio in quanto hanno fatto incetta di ottimi risultati in diverse discipline e campionati. Cominciamo dall’ impianto di Calderara di Reno dove si sono svolte le competizioni di Noemi Giommi dove nella SoloDance ha conquistato il nono posto per la categoria Primavera e un bellissimo argento sugli esercizi obbligatori, hanno visto la piccola Emma Falleni classe 2016 conquistare la medaglia d’argento nella competizione di esercizi obbligatori per la categoria Novizi Giovani, una medaglia di bronzo invece viene conquistata da Gemma Bastrei nella competizione degli esercizi obbligatori categoria Piccoli Azzurri e un altro bronzo anche negli esercizi liberi, Nina Del Gratta invece conquista un bellissimo 4° posto sugli esercizi obbligatori e una quarta posizione sugli esercizi liberi nella categoria Primavera Debuttanti, Nicole Denaro conquista una quarta posizione negli esercizi obbligatori nella categoria Piccoli Azzurri Debuttanti. Presso l’impianto del Pilastro invece Giorgia Faraoni arriva all’ottavo posto nella categoria Allievi Giovani sugli esercizi obbligatori e conquista un ventesimo posto negli esercizi liberi, Margherita Baroncini nella categoria Allievi UISP Debuttanti arriva ventiseiesima.

Per Beatrice Nannipieri negli esercizi obbligatori per la categoria Novizi UISP conquista il quindicesimo posto e Agata Bertini il ventiquattresimo posto. Alcune di queste atlete erano alla loro prima esperienza in campo Nazionale e si sono ben distinte tra altissimi numeri di partecipanti per ognuna disciplina. Ad accompagnare queste atlete in più competizioni in contemporanea c’erano Cinzia Savi e Viola Barni.

