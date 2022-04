Pattinaggio, podi e medaglie per gli atleti livornesi ai Regionali

A Grosseto e Prato ci sono stati i campionati regionali delle categorie e della formula dove le pattinatrici e pattinatori livornesi hanno ottenuto podi e risultati di prestigio

Mediagallery

A Grosseto e Prato ci sono stati i campionati regionali delle categorie e della formula dove le pattinatrici e pattinatori livornesi hanno ottenuto podi e risultati di prestigio. Nelle categorie esercizi obbligatori si è confermata Noemi Giommi (Pol. La Rosa) nella categoria Novizi Uisp. Altro oro per Noemi Burini (Pol.La Rosa) nella categoria Piccoli Azzurri, argento per la compagna Giorgia Faraoni (Pol. La Rosa).Ancora argento per Gemma Bastrei (Pol.La Rosa) nella cat. Novizi giovani. 12° posto per Nina Del Gratta (Pol.La Rosa). Negli esercizi liberi oro per Noemi Pallavicini (La Cigna Gymnasium). Nella categoria novizi bronzo per Giulia Orlova (La Cigna gymnasium) 5° posto per Noemi Giommi (Pol.La Rosa) nella categoria Novizi Uisp.

Nella formula B 12° posto per Bianca Carnelosso (La Stella) 14° Matilde Cannavò (La Cigna) 15° Margherita Baroncini (La Rosa) 22° Isabella Larini (La Rosa) 23° Noemi Burini (La Rosa) 24° Giorgia Faraoni (La Rosa) 34° Juna Bacchi (La Cigna) 36° Carolina Terreni (La Stella).

Formula 1 D 19° Bianca Solinas (La Rosa) 25° Milla Mastalli (La Stella) 26° Sara Brunetti (La Stella) 36° Sara Casarosa (La Stella).

Formula 2 B 11° Chiara Zannotti(La Rosa) 2° posto per Gabriele Tomati(La Stella) 5° posto per Marco Mouton (La Stella).

Formula 2 E 14° posto per Beatrice Villantieri (La Rosa). Formula 3 B 5° posto per Martina Chieppa (La Cigna). Formula 3 C 7° posto per Maria Antonini (La Stella) 8° posto per Martina Freschi (La Cigna) 21° posto per Clarissa Collecchia(La Stella).