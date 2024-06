Pattinaggio. Prima giornata dedicata all’inclusività ai Nazionali di Roccaraso

Nella giornata di sabato 15 giugno nel fantastico Palaghiaccio Bolino di Roccaraso, si è tenuta la prima giornata dedicata all’ inclusività dei piccoli pattinatori, durante il Trofeo Nazionale dei Primi Passi e Giovani Promesse. La federazione FISR di pattinaggio, ha rappresentato tutte le sue discipline con la vice segretaria Cristina Vicinanza dove, durante una conferenza stampa, è stata presentata l’urgenza e la necessità di sviluppare una corrente paralimpica all’interno della federazione di pattinaggio, spiegando che la cosa importante, oltre ovviamente il reclutamento di atleti disabili, è anche costruire normative e regolamenti adatti ad ogni diversità, permettendo così una regolare competizione. L’inclusività per questi bambini speciali è una richiesta che difficilmente viene presa in considerazione dalle società sportive, perché devono avere, per seguire atleti disabili , tecnici competenti per il delicato compito che devono affrontare, difatti entro la fine di questo anno verranno sostenuti e organizzati corsi per tecnici inclusivi ai quali verranno date nozioni in merito per affrontare una serena e giusta gestione degli atleti disabili in tutte le diverse casistiche.

La federazione dello sport rotellistico quindi si apre a questa sfida importante e con la giornata di sabato 15 giugno ne ha dato un primo assaggio. A scendere in campo competitivo sono state due atlete disabili della Polisportiva La Rosa Livorno: Arianna Balleri classe 2015 ha presentato un programma di livello Primi Passi 2 sulle note di Volano farfalle di San Giovanni, mentre la sua amica Ginevra Maria Fortuna classe 2014 ha presentato un programma del livello Primi Passi A sulle note di Waka Waka. Entrambe hanno riscosso calorosi applausi da tutto il pubblico presente ed hanno dato un segno importante per dimostrare che la disabilità non ferma la pratica sportiva. La polisportiva La Rosa Livorno dove queste atlete si allenano regolarmente con bambine normodotate sostiene fortemente questo diritto allo sport per tutti i bambini e spera che con questa testimonianza molte famiglie con bambini con disabilità possano inserirsi nelle discipline sportive. A seguire queste due atlete con professionalità e attenzione sono la Pluricampionessa del mondo Letizia Tinghi e il tecnico Giuliana Perfetti. Grande soddisfazione l’ha riscossa anche il presidente della polisportiva La Rosa Livorno Mario Tinghi che con la carica di Consigliere Federale ha rappresentato in prima linea la politica dell’inclusività. Alla giornata inclusiva hanno partecipato anche altri atleti delle varie discipline rotellistiche, corsa, freestyle, skateboard. Emozionante esibizione in chiusura della giornata inclusiva del pattinatore non vedente Abidi Moutie di Roma che ha ammaliato il pubblico per la sua precisione nel destreggiarsi in pista ed eleganza nell’esecuzione del suo programma tecnico.

