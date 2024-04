Pattinaggio, provinciali UGA: podio per la Polisportiva La Rosa

Sabato 13 aprile uno stretto gruppo di atlete della Polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato al campionato Uisp categorie Uga e hanno conquistato i seguenti risultati: nella categoria Uga Rossa medaglia di bronzo per Lisa Morelli, 5° classificata Aurora Vanni e 6° classificata Alice Dioguardi.

Nella categoria Uga Advanced medaglia d’oro per Noemi Casella, 4° posto per Matilde Pratesi. Queste atlete sono state accompagnate dal tecnico Linda Mattei, allenate dal preparatore atletico della Nazionale di pattinaggio artistico Andrea Bientinesi.

