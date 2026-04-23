Pattinaggio, raffica di podi per La Rosa nel doppio impegno regionale

Weekend intenso tra Calenzano e Massa per le atlete di solo dance della società livornese, impegnate nei campionati regionali FISR e UISP: arrivano medaglie, piazzamenti di rilievo e conferme importanti sul percorso di crescita del gruppo seguito dallo staff tecnico

È stato un fine settimana particolarmente impegnativo per le pattinatrici di solo dance della polisportiva La Rosa Livorno, scese in pista su due fronti, a Calenzano e a Massa, dove si sono disputati i campionati regionali di categoria FISR e il Campionato regionale UISP di Solo Dance.

A Calenzano arriva un ottimo risultato per Noemi Giommi, che conquista la medaglia di bronzo nel regionale FISR categoria Allievi Internazionali. Bene anche Matilde Faccin, che si piazza al sesto posto nella categoria Jeunesse Internazionali.

Sulla pista di Massa, invece, arrivano altri risultati di rilievo. Nelle danze obbligatorie della categoria Allievi Nazionali, secondo posto per Nina Del Gratta, seguita dal quarto di Gemma Bastrei, dal quinto di Vittoria Cerase e dal settimo di Nicole Denaro. Nella Free Dance, ancora podi per La Rosa: argento per Gemma Bastrei e bronzo per Nina Del Gratta, mentre Vittoria Cerase chiude settima e Nicole Denaro nona.

Nella categoria Cadetti Nazionale UISP, Giorgia Faraoni conquista la medaglia di bronzo nelle danze obbligatorie e ottiene il quinto posto nella Free Dance. Tra le Junior, sesto posto nella Free Dance per Anna Pisano, mentre nella categoria Senior Sara Russo si classifica undicesima.

data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>Un vero tour de force per le atlete livornesi, impegnate in più competizioni nel corso dello stesso fine settimana. Soddisfatte le allenatrici della sezione dance, Viola Barni e Sara Russo, che continuano a seguire con attenzione la crescita del gruppo.

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