Pattinaggio. Sei atlete della Polisportiva La Rosa al Trofeo Regionale Giovani Promesse

A Forcoli continuano le prove per le numerose atlete che partecipano al trofeo regionale delle Giovani Promesse FISR, dove altre 6 atlete della Polisportiva La Rosa Livorno ne hanno preso parte. Clara Suppa ha conquistato la decima posizione seguita al dodicesimo posto da Emily Baggiani e dalla tredicesima posizione da Chiara Giardi. Queste atlete anno 2015 per la prima volta si esibivano in un livello 2. Subito dopo la volta del livello 2 anni 2014/2013 con Chiara Ughi classificata al tredicesimo posto, Adele Romanelli al quindicesimo e Noemi Gabrielli al diciottesimo. Anche queste atlete si affacciavano per la prima volta ad un livello superiore. Tutte queste atlete sono seguite dal tecnico Linda Mattei, dalla pluricampionessa mondiale Letizia Tinghi e dal preparatore atletico Andrea Bientinesi. Per loro seguirà la partecipazione alla fase nazionale di Roccaraso.

