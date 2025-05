Pattinaggio. Serena è vice campionessa regionale Uisp

Il 27 aprile è andata in scena la prima tappa dei campionati regionali Fisr specialità “Libero”, per le categorie effettive Cadette A-B, Junesse, Junior e Senior, al Palazzetto dello sport di Calenzano.

Alla fine della sua performance tecnica e artistica e con ottimi punteggi dalla giuria, l’atleta Serena Notaristefano, classe 2011, pattinatrice della scuola di pattinaggio La Cigna, sì è messa al collo la medaglia di bronzo.

Passano pochi giorni da quel bellissimo risultato e arriva il 1° maggio, dove l’atleta è nuovamente impegnata nel Campionato Regionale Uisp fase 2, nell’impianto sportivo ATL il Sole a Grosseto. Una nuova avventura sulle otto ruote l’aspetta, lei con grinta e un disco di gara che sfiora la perfezione conquista il titolo di vice campionessa regionale Uisp 2025. Tutto questo è il frutto del lavoro svolto con dedizione e grande competenza della sua allenatrice Diletta Peralta, che è stata la prima a credere nelle potenziali tecniche ed artistiche di Serena. Insieme continueranno a lavorare per arrivare ai prossimi campionati Nazionali in splendida forma.

Tutta la società si congratula con Serena, per gli ottimi risultati conquistati e ci auguriamo che sia di esempio per tutto il vivaio del Pattinaggio Artistico La Cigna.

