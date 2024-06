Pattinaggio. Sipario sui Nazionali di Roccaraso con il bel risultato di Baroncini

Anche il campionato nazionale Allievi regionali B si è concluso e con questa competizione tutta la fase di gare per il Palaghiaccio Bolino di Roccaraso. Grazie alla puntuale organizzazione di questa competizione, grazie alla bella ospitalità della cittadina sciistica abruzzese, grazie per la bella esperienza, anche Margherita Baroncini, atleta della polisportiva La Rosa Livorno si è distinta con onore e capacità conquistando un prestigioso tredicesimo posto in campo Nazionale in una categoria effettiva provata per la prima volta. Un grazie va a Viola Barni che l’ ha accompagnata in pista in questa prestigiosa occasione, a Cinzia Savi che l’ ha preparata per tutto l’ anno insieme al preparatore atletico Andrea Bientinesi aspettando questo momento importante e soddisfacente. Un applauso arriva anche dalle sue compagne di corso che già avevano vissuto prima di lei questa avventura sostenendola da casa, dallo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno sempre pronto a promuovere tutte le atlete della società, un ringraziamento particolare dal presidente Mario Tinghi particolarmente soddisfatto per questi ottimi risultati.

