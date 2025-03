Pattinaggio. Solo Dance, Bastrei e Denaro ancora sul podio

Sabato 29 marzo presso l’ impianto coperto di pattinaggio Atl-Il Sole di Grosseto si è svolta la fase interprovinciale FISR di Solo Dance e le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno hanno ottenuto ottimi risultati.

Nella categoria Nazionali Esordienti anno 2014, Gemma Bastrei per la città di Livorno conquista l’oro seguita da Nicole Denaro che conquista l’argento. Queste atlete sono scese in pista accompagnate dal tecnico di Solo Dance Viola Barni soddisfatta per le loro performance.

L’interprovinciale è stato un campionato che ha avuto il ruolo di sondare il valore tecnico di queste due atlete che si allenano quotidianamente insieme, e anticipare quelli che saranno i traguardi da superare, viste le numerose competizioni che avranno ancora da sostenere.

