Pattinaggio: Vittoria, Noemi e Giulia brillano ai Regionali Fisr

Domenica 14 aprile si sono svolti a Massa i campionati interregionali di pattinaggio Fisr Toscana-Umbria, dove erano impegnate le atlete delle categorie Giovanissime, Esordienti e Allieve. Questa gara per le atlete più piccole è la più importante della stagione agonistica, visto che le prime tre atlete classificate parteciperanno al Trofeo delle Regioni Fisr.

La prima atleta del Circolo La Cigna a scendere in pista è stata Vittoria Cirica classe 2015 categoria Giovanissime B, dopo un ottima esecuzione, purtroppo doveva accontentarsi per pochi decimi di punteggio alla quarta posizione in classifica, questa atleta è in grande miglioramento e sicuramente si toglierà molte soddisfazioni. Passiamo all’ atleta Noemi Pallavicini, categoria Esordienti A anno 2014, dopo un esecuzione di alto livello tecnico e coreografico e con una grinta da vera leonessa riusciva a conquistare il 1° posto del podio e il pass per il Trofeo delle Regioni. Infine la giornata si concludeva con un eccellente 3° posto che vedeva l’atleta Giulia Orlova anno 2013 categoria Esordiente B aggiudicarsi il passaggio al Trofeo delle Regioni, dopo una performance di buon livello.

Grande soddisfazione dei tecnici Diletta e Leandro Peralta Leandro, che ogni giorno dedicano il loro tempo, curando l’aspetto tecnico e coreografico di queste piccole atlete, per dare loro un futuro da grandi protagoniste.

