Pattinatrici livornesi alla riscossa agli interprovinciali di Grosseto

Domenica 9 marzo, presso l'impianto coperto della polisportiva ATL il sole di Grosseto si è disputato il trofeo interprovinciale per le Giovani Promesse FISR dove la Polisportiva La Rosa di Livorno si è presentata con 33 atlete

Domenica 9 marzo, presso l’impianto coperto della polisportiva ATL il sole di Grosseto si è disputato il trofeo interprovinciale per le Giovani Promesse FISR dove la Polisportiva La Rosa di Livorno si è presentata con 33 atlete, tutte pronte per dare il meglio di sé nell’ effettuare la prima vera competizione . Molte sono state le medaglie conquistate da tutte queste atlete:le medaglie d’oro sono state vinte da Angeli Anita, Pellegrini Gea, Verdone Giorgia, Barretta Francesca..

Quelle d’argento le hanno conquistate: Petracco Luna, Fantozzi Ambra, Ferrigno Eleonora, Baggiani Emily, Guarducci Nina, Vincenti Martina, Bertini Olivia Matilde, Morelli Lisa, Lavoratori Sofia, Battini Michelle, Iiriti Linda.

Abbiamo indossato anche medaglie di bronzo da parte di Voir Bianca, Pieracci Margherita, Romanelli Adele, Rossi Camilla, Ughi Chiara, Guarducci Eva, Perfetti Giuliana.Alla loro prima competizione Ferretti Rebecca e Ciantelli Anna sono arrivate settima ed ottava ,quattro quarti posti per Brondi Janel, Pastorella Diana,Abu Hashish Gioia, Gentili Vittoria. Corda Vanessa giunge al quinto posto come Piccioliti Azzurra, a seguire Biagini Viola e Barontini Alessia

Tutte queste atlete sono state accompagnate in pista da Tinghi Letizia e Mori Agnese. Prossimamente molte di queste atlete saranno protagoniste della fase Nazionale ACSI a Riccione. Un forte in bocca a lupo a tutte.

Lo staff tecnico della Polisportiva La Rosa Livorno si complimenta con tutte queste atlete.

