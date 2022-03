Pattinatrici livornesi sul podio ai campionati regionali

Si sono svolti i campionati regionali delle categorie giovanili dove le pattinatrici livornesi hanno ottenuto degli ottimi risultati e molte sono salite sul podio

Nella categoria Giovanissimi “B” oro per Noemi Giommi (Circolo Polisportivo Arci La Rosa). Nella categoria Giovanissimi “A” argento per Gemma Bastrei (Circolo Polisportivo Arci La Rosa). A Grosseto argento per Serena Mastrostefano (La Cigna) e 7° posto per Asia Biagi (La Cigna) categoria Esordienti regionali esordienti Liberi.

Bronzo per Noemi Burini (Circolo Polisportivo Arci La Rosa) e 5° posto per Giorgia Faraoni (Circolo Polisportivo Arci La Rosa). Ancora argento per Diamante Profeti (Circolo Polisportivo Arci La Rosa), 11° posto per Matilde Faccin (Circolo Polisportivo Arci La Rosa), 18° posto per Angelica Bonchio (Patt.La Stella) e 21° posto per Gaia Pinna Corda (Circolo Polisportivo Arci La Rosa) categoria Allievi regionali esordienti Liberi a Pistoia.