Perugia – Us Livorno 2-0. Autogol di Seghetti e poi Montevago. Notte fonda in casa amaranto

Altro brutto passo falso dei labronici che cadono al Curi per mano degli umbri, reduci da sette sconfitte consecutive. Decidono la contesa l'autorete del giovane portiere ex Empoli (comunque incolpevole) e il timbro di Montevago nella ripresa. Prestazione deficitaria per Dionisi e compagni, inguaiati di nuovo in piena zona playout. In casa amaranto non si salva nessuno

di Lorenzo Evola

Crisi senza fine. Nel delicato scontro salvezza al Curi gli uomini di Formisano incappano in un altro brutto ko, l’ennesimo di questo avvio di stagione. I biancorossi conquistano la prima vittoria in stagione grazie all’autogol di Seghetti (sfortunato sulla carambola del palo) e al timbro di Montevago, entrambi nella ripresa. Livorno quanto meno sufficiente nella prima frazione – segnata da un rigore prima concesso per fallo su Cioffi e poi revocato dopo il check al FVS – ma che, come spesso avviene, si scioglie al primo episodio negativo. Nella seconda metà di gara la formazione labronica infatti, una volta subito lo svantaggio, si spegne del tutto e non offre la minima reazione. In virtù del successo del Pontedera, Dionisi e compagni piombano di nuovo piena zona playout. Da vedere adesso le decisioni della società in merito alla posizione di mister Formisano, più traballante che mai.

La cronaca

L’avvio di gara è, inevitabilmente, segnato dalla paura da ambo le parti. Falli, errori tecnici, accortezza sono gli elementi chiave del primo quarto d’ora, durante il quale l’unica occasione degna di nota cade sui piedi di Dionisi che, su tocco di Biondi, spara in curva con il mancino dal limite dell’area. Con il passare dei minuti gli amaranto guadagnano campo e conquistano un calcio di rigore con Cioffi che cade in area dopo una serpentina delle sue. Il direttore di gara viene però invocato al monitor e dopo il check decide di togliere il penalty agli uomini di Formisano. Sono i padroni di casa allora a trovare un po’ di coraggio e ad alzare il baricentro, pur rischiando l’inferiorità numerica per un intervento duro di Riccardi su Dionisi che porta ad un nuovo intervento al FVS – chiamata che tuttavia non induce l’arbitro ad estrarre il rosso. I labronici contengono senza patemi le iniziative velleitarie dei biancorossi e sfiorano il vantaggio al tramonto della prima frazione con Biondi, il quale impatta troppo debolmente di testa su assist di Peralta su punizione. In extremis anche gli umbri flirtano con l’1-0 con Megelaitis, impreciso da buona posizione su servizio di Kanoute.

Il match si stappa, tuttavia, ad inizio ripresa. Ma, purtroppo, non a favore dei labronici. Al 50′ Panaioli si invola in contropiede ma decide di non toccare per Dionisi solo in area e scarica un destro deviato, sul ribaltamento di fronte Kanoute calcia da fuori, la sfera impatta sul palo e carambola sulla schiena di Seghetti, per poi rotolare lentamente in porta, nella disperazione dell’estremo difensore amaranto. Un colpo durissimo per Dionisi e compagni, costretti a sbilanciarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Il copione però si ripete poco più tardi. Intorno al 70’ Di Carmine viene servito in profondità da Mawete ma non riesce a scavalcare Gemello in uscita, non passa un minuto che Antoni perde una brutta palla, favorendo il destro di Bartolomei non trattenuto da Seghetti, il quale spalanca le porte al tap in di Montevago da due passi. Il raddoppio della truppa di Tedesco di fatto chiude i giochi al Curi. Anzi sono ancora i padroni di casa a mancare di poco il tris ancora con Montevago che trova il legno da due passi. Al triplice fischio fanno festa gli umbri, che escono almeno per una settimana dalla crisi. Lo stesso non si può dire per gli amaranto, ancora una volta troppo brutti per essere veri.

Le pagelle

Seghetti 5.5: Mai chiamato in causa fino all’episodio dell’autogol, sul quale ha più sfortuna che demeriti, non proprio impeccabile sul 2-0 quando forse poteva bloccare la conclusione di Bartolomei

Mawete 5: Da terzino puro ha poca libertà per avanzare sulla corsia, la fase difensiva non è proprio il suo forte, una gara senza arte né parte è l’inevitabile conseguenza di tali presupposti

Monaco 5.5: Ad una buona prima frazio ne fa seguito una ripresa all’insegna dell’affanno, specie nel finale.

Noce 5.5: Copia e incolla la pagella di Monaco. Perde le misure nell’ultimo quarto di gara.

Antoni 5: Qualche cross interessante ma anche troppe imprecisioni sulla sinistra, ha sulla coscienza la palla persa che porterà poi al 2-0 firmato Montevago.

Marchesi 5.5: Arretrato in mediana, non sembra proprio a suo agio ad agire lontano dalla porta. Ne esce fuori un primo tempo abulico, nel finale di frazione è inoltre costretto al ko per infortunio. Non sufficiente insomma (dal 46’ Panaioli 5: Pronti via e cestina un contropiede non servendo Dionisi solo in area. Dopo un giro d’orologio il Perugia trova il vantaggio, indirizzando la partita a suo favore)

Hamlili 5: Sottotono nella prima frazione, commette una serie di errori non da lui e riceve un giallo per un intervento duro su Bartolomei. La musica non cambia nella ripresa e allora Formisano lo toglie dalla contesa (dal 64’ Odjer 5.5: Non porta granchè alla causa amaranto).

Biondi 5: Si muove bene tra le linee, serve Dionisi che spreca ma allo stesso tempo fallisce lo 0-1 di testa, colpendo con poca cattiveria a centro area. Sparisce totalemente dai radar nella ripresa, fino al momento del cambio (dal 64’ Di Carmine 5.5: Ha una sola palla buona e non la sfrutta tentando un maldestro pallonetto che non sorprende Gemello)

Peralta 5: Si nota poco sulla trequarti, ha il merito di trovare Biondi in area ma l’ex Atalanta non sfrutta il suo assist. Prova a svariare da destra a sinistra ma non incide negli ultimi venti metri.

Cioffi 5.5: Si conferma il miglior dribblatore della squadra, pare guadagnarsi un rigore ma il replay mostra invece che è lui a cercare il contatto dopo una serpentina delle sue. Si intestardisce un po’ troppo alla ricerca della superiorità numerica, resta comunque il più pericoloso anche nella ripresa a dir poco negativa dei suoi.

Dionisi 5: Tra i più attivi in avvio, ha una buona occasione ma calcia alto con il sinistro. Si eclissa con il passare dei minuti, inveisce contro Panaioli per l’assist mancato e lascia il campo ad un quarto d’ora dalla fine (dal 74’ Panattoni sv).

All. Formisano 5: Vanifica un decente primo tempo con una ripresa davvero negativa. Non manca di certo un po’ di sfortuna sul vantaggio degli umbri, ma anche stavolta a preoccupare è soprattutto la mancata reazione allo svantaggio, alle avversità che possono capitare durante il match (vedi la revoca del rigore o il mancato rosso a Riccardi), ad un avversario determinato ma più che alla portata dei suoi ragazzi o guardando un po’ oltre i 90′ odierni, ad una stagione nella quale la sua squadra pare costantemente in balia degli eventi.

Le formazioni ufficiali

Perugia (4-2-3-1): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo; Bartolomei, Megelaitis; Manzari, Giunti, Kanoute; Montevago

Us Livorno (4-2-3-1): Seghetti; Mawete, Noce, Monaco, Antoni; Hamlili (dal 64′ Odjer), Marchesi (dal 46′ Panaioli); Biondi (dal 64′ Di Carmine), Peralta, Cioffi; Dionisi (dal 75′ Panattoni).

Qui sotto la cronaca live del match!

Termina il match al Curi. Altro ko per gli amaranto, decidono l’autogol e il sigillo di Montevago 90' Saranno quattro i minuti di recupero 90' Torsione di Cioffi, tiro che non trova lo specchio della porta 87' Match ormai compromesso al Curi per gli amaranto, autori di un secondo tempo da dimenticare 86' Giunti da fuori, palla in out 81' MONTEVAGO! Umbri vicini al tris con il numero 9 che colpisce il palo da due passi 77' Si sbilancia adesso la formazione amaranto, Perugia che trova spazi in contropiede 70' RADDOPPIO DEL PERUGIA. Antoni perde una brutta palla, Bartolomei calcia di fuori ma trova l’ottima risposta di Seghetti, sul tap in però arriva Montevago che firma il 2-0 69' Mawete lancia dalle retrovie per Di Carmine che non riesce a scavalcare Gemello in uscita 67' Colpo di testa di Di Carmine, palla alta 63' Spazio anche per Di Carmine e Odjer per Biondi e Hamlili 62' MONTEVAGO! Destro da fuori del centravanti umbro, palla di poco oltre il montante 58' Si complica il match al Curi per gli uomini di Formisano, chiamati adesso ad alzare il baricentro 54' GOL DEL PERUGIA. Kanoute calcia da fuori, la sfera colpisce il palo e carambola sulla schiena di Seghetti per poi finire in porta. Umbri avanti, sfortunati gli amaranto 53' Panaioli conquista palla a metà campo e si invola in contropiede ma invece di servire Dionisi tutto solo opta per un destro deviato che muore tra le braccia di Gemello 50' Cioffi prova a sfondare, si rifugia in corner Tozzuolo 46' Dentro Panaioli per Marchesi Comincia la ripresa al Curi Termina il primo tempo al Curi. Parità all’intervallo 47' MEGELAITIS! Kanoute apparecchia per il mediano biancorosso, la sua conclusione da posizione defilata si infrange sull’esterno della rete 46' Cioffi centra per Dionisi, intercetta il Perugia che concede il primo corner 45' Saranno cinque i minuti di recupero 43' BIONDI! Traversone di Peralta, Biondi tutto solo colpisce debolmente di testa, Gemello respinge con i pugni. Ghiotta chance per gli amaranto 40' Check del FVS per un possibile rosso a Riccardi 37' Giallo anche per Riccardi, duro su Dionisi 32' Giallo per Hamlili, in ritardo su Bartolomei 30' Prima mezz’ora in cui sono gli amaranto a fare la partita, latitano però le occasioni dalle parti di Gemello 26' Dionisi tenta il rasoterra per Peralta, intercetta la retroguardia umbra 24' ANNULLATO IL PENALTY! L’arbitro cancella il rigore dopo il check al FVS 22' RIGORE PER IL LIVORNO! Atterrato Cioffi, il direttore di gara indica il dischetto! 19' Battibecco Dionisi – Angella, gioco fermo 16' Cross teso di Megelaitis, palla irraggiungibile per chiunque 14' Scontro durissimo tra Gemello e Antoni, il direttore di gara segnala il fallo dell’esterno amaranto 12' Biondi tocca per Dionisi che spara di sinistro dal limite, palla in curva 10' Steso Dionisi, punizione per gli amaranto 8' Cioffi prova a sfondare a sinistra, chiude Bartolomei 3' Gioco spezzettato in questo avvio, si percepisce la tensione in mezzo al campo Comincia il match al Curi!

