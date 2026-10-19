Perullo Volley Livorno: buona la prima per le gialloblù

Foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa a cura di Andrea Dani

Vittoria in rimonta all'esordio in campionato per la Perullo Volley Livorno. Davanti al loro pubblico, le gialloblù di coach D'Alesio hanno superato in 4 set (20-25, 25-16, 25-12, 25-22) il Volley Club Le Signe conquistando i primi tre punti della stagione

Vittoria in rimonta all’esordio in campionato per la Perullo Volley Livorno. Davanti al loro pubblico, le gialloblù di coach D’Alesio hanno superato in 4 set (20-25, 25-16, 25-12, 25-22) il Volley Club Le Signe conquistando i primi tre punti della stagione. Dopo un avvio di gara in salita, con le ospiti a fare la voce grossa e la Perullo Volley Livorno costretta a rincorrere, punto dopo punto Meini e compagne hanno alzato il loro livello di gioco mettendo alle corde alle avversarie.

Come detto, nelle fasi iniziali è il Volley Club Le Signe a dominare in lungo e largo. Le ospiti salgono sopra prima 9-4 e poi 15-6. Il vento sembra cambiare quando le gialloblù padrone di casa mettono a terra 5 punti in fila per riportarsi a -3 (18-15). La Perullo Volley Livorno ha anche l’occasione per impattare sotto 20-19, ma Le Signe risponde presente e chiude il set 25-20 con un muro di Coos.

Al rientro in campo, le labroniche prendono in mano le redini della partita. La Perullo Volley Livorno scappa subito via scavando un solco importante tra sé e le avversarie (11-6). Le Signe cerca in tutti i modi di rimanere a contatto, ma le gialloblù scalano un’altra marcia e riportano in parità il conto dei parziali con il punto che vale il 25-16.

Nel terzo set, a spingere nuovamente l’inerzia della partita a proprio favore è la Perullo Volley Livorno. Sul 7-7, le gialloblù costruiscono un break che permette loro di volare avanti 13-7. Stavolta Le Signe non ha la forza di rispondere colpo su colpo e allora il Volley Livorno si impone per 25-12.

Nel momento di massima difficoltà, Le Signe ha uno scatto d’orgoglio e torna a far paura al Volley Livorno. Le gialloblù scivolano a -5 (11-16), ma niente è perduto. Meini e compagne prima rientrano nella scia delle avversarie, poi ritrovano la parità e infine mettono la freccia per il sorpasso decisivo, trascinate da Crecchi e Pasanisi. Ed è proprio di Pasanisi la firma sul 25-22 che mette il successo in ghiaccio per la Perullo Volley Livorno.

“È stata una bella partita. – ha dichiarato a fine partita Sara Crecchi, schiacciatrice gialloblù – Abbiamo iniziato bene il campionato. In avvio di gara eravamo un po’ contratte, poi già dal secondo set abbiamo lasciato andare la tensione e siamo riuscite a esprimere il nostro gioco migliore. Ci siamo unite, siamo state brave sia in difesa che in attacco, per una squadra nuova come siamo noi non era affatto scontato. Un’ottima partenza, speriamo di continuare su questa strada”.

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