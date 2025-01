Pesca sportiva, un corso per ragazzi fino ai 20 anni di età

Il nuovo corso di pesca sportiva per ragazzi fino a 20 anni di età, organizzato dall’A.S.D Circolo della Pesca AMAG-AAMPS in collaborazione con la sezione provinciale FIPSAS

di Martina Romeo

Presentato la mattina di sabato 11 gennaio, nei locali del negozio di pesca Ellebi, il nuovo corso di pesca sportiva per ragazzi fino a 20 anni di età, organizzato dall’A.S.D Circolo della Pesca AMAG-AAMPS in collaborazione con la sezione provinciale FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Nata da un’idea della Federazione con Marco Volpi in seguito a delle manifestazioni svolte allo scopo di coinvolgere maggiormente i ragazzi nella disciplina, la Scuola nasce soprattutto con l’intento socio-culturale di continuare, e riportare tra i giovani livornesi, la tradizione della pesca e il rispetto per l’ambiente. Un corso necessario sul territorio livornese, soprattutto oggi, come specificato dal presidente della sezione provinciale FIPSAS, Andrea Lami: “Gli spazi in cui fare questo tipo di pesca stanno diminuendo. I pescatori spesso non sanno più dove andare”.

“La normativa nata dopo l’attacco alle Torri Gemelle ha creato una problematica mondiale, con porti equiparati agli aeroporti – racconta Stefano Sarti, Consigliere Federale responsabile delle attività marittime italiane – Per questo è nata anche una security importante per la ricerca di spazi in cui praticare la pesca sportiva. Ricerca per cui, cinque anni fa, è stato fatto un protocollo d’intesa ma, nonostante tutto, persiste una regressione degli spazi”.

“La Federazione investe molto sull’attività giovanile. Tutto questo è un primo passo per avvicinare i ragazzi ad un ambiente sano e a contatto con gli importanti valori della pesca, oltre che a distaccarli un minimo dagli apparecchi elettronici”, ha poi continuato Sarti, il quale ha tenuto inoltre a specificare quanto, nel 90% delle manifestazioni, il pesce pescato venga poi rilasciato in acqua: un insegnamento che l’Associazione Dilettantistica spera di lasciare alle nuove generazioni.

Presente all’incontro anche Francesco Talamanca, uno degli organizzatori del corso: “ritornare ad avere una media di età bassa in questo settore è importante. L’obiettivo è quello di coltivare la cultura della pesca nei giovani che al momento hanno tutt’altro interesse. Uno dei nostri paletti è che i ragazzi siano bravi, ma che siano anche sensibili all’ambiente in cui stanno. Non siamo noi pescatori a lasciare lo sporco, anzi. Noi portiamo via la nostra e tutta l’altra spazzatura che troviamo attorno. Durante il corso, diviso in due parti, ci sarà anche una parte incentrata sulla cultura della flora e della fauna marina. Tutto gira sempre intorno al rispetto dell’ambiente e degli animali”.

Quanto durerà il corso? A rispondere alla domanda è l’istruttore Davide Corci, pescatore agonista ed ex canna da riva, che sarà accompagnato nell’insegnamento anche da altri pescatori esperti. “Il corso durerà quanto dovrà durare per portare tutti allo stesso livello, – sottolinea l’istruttore – non ha una fine specifica”.

“Per la scuola avremo a disposizione due sedi: la Clubhouse del Livorno 1948 Baseball e la sede FIPSAS, dove organizzeremo gare di pesca e lezioni pratiche” ha aggiunto infine Alberto Saccà, presidente del Circolo.

Il corso di pesca è gratuito, senza scopo di lucro: l’unico contributo richiesto sarà quello per coprire il costo del tesseramento. I ragazzi e i loro genitori sono invitati a partecipare all’incontro di domenica 19 gennaio a Marilia al campo da Baseball in via Sommati 11, per ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©