Peter Pan ASD, weekend da protagonista: primo posto al Memorial Bruno Barni

La società livornese conquista la classifica a squadre su 55 partecipanti con 14 ori, 5 argenti e un bronzo. Sabato anche tre podi al Trofeo Città del Tessuto. Ora l'appuntamento con le finali del Campionato Italiano a Ostia

Un fine settimana di medaglie, sorrisi e soprattutto amicizia. La Peter Pan ASD è stata protagonista a Prato, dove sabato 14 e domenica 15 novembre ha preso parte a due importanti appuntamenti del calendario judoistico: il Trofeo Città del Tessuto e il Memorial Bruno Barni. Due giornate vissute intensamente, nelle quali ai risultati sportivi si è affiancato il valore più autentico della disciplina: il rispetto, la condivisione e la gioia di stare insieme sul tatami.

Al Trofeo Città del Tessuto, disputato sabato, sono arrivati tre piazzamenti sul podio. Nicholas Rapisarda ha conquistato il primo posto, mentre Camilla Precania e Francesco Noto hanno chiuso al terzo. Buona prova anche per Giulio Bigazzi, che pur senza raggiungere il podio ha affrontato con impegno e determinazione avversari fisicamente più strutturati, dimostrando un atteggiamento positivo e grande voglia di migliorarsi.

La domenica, al Memorial Bruno Barni, è arrivata la grande soddisfazione collettiva. I 20 preagonisti della Peter Pan ASD hanno conquistato il primo posto nella classifica a squadre, primeggiando tra ben 55 società partecipanti. Un bottino straordinario: 14 medaglie d’oro, 5 d’argento e una di bronzo.

Questi i protagonisti dell’impresa: Lorenzo Meoni, Vittorio Cigolini, Tommaso Biondi, Andrea Daini, Giulio Braccini, Alex Sheshi, Cosimo Paolotti, Tito Biondi, Anastasia Schiavullo, Francesco Rapisarda, Giorgia Valenti, Brando Fanucci, Lisa Gabbianelli, Giuliana Bello, Gabriele D’Aniello, Federico Noto, Ludovica Folena, Diego Norma, Jacopo Schiavullo e Thomas Sulova.

Ma per la società il ricordo più bello va oltre il medagliere. A rendere speciale la manifestazione è stata la presenza di tante realtà provenienti da tutta Italia, con bambini capaci di confrontarsi, incoraggiarsi e salutarsi con rispetto al termine di ogni incontro. Un’immagine che racconta il senso più profondo dello sport, dove la competizione non cancella l’amicizia e ogni esperienza diventa un’occasione per crescere.

La Peter Pan ASD ha voluto ringraziare l’amico Fabio Barni per l’organizzazione e tutte le società di Livorno e del resto d’Italia che hanno condiviso queste due giornate. «Domenica hanno vinto tutti i bambini di tutte le squadre, con il loro entusiasmo, il coraggio di mettersi in gioco e la gioia di esserci», il messaggio della società.

Adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo fine settimana: tre atleti della Peter Pan saranno impegnati a Ostia nella fase finale del Campionato Italiano, accompagnati dai sensei Giuseppe D’Aniello e Raffaele Maresca. Per loro un appuntamento importante, da affrontare portando sul tatami tutto l’impegno e la passione dimostrati durante la stagione.

Perché le medaglie raccontano i risultati, ma sono le amicizie, i sorrisi e il rispetto reciproco a spiegare davvero il valore dello sport.

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