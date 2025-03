Piacenza-Libertas 82-88. La LL ritrova il sorriso in trasferta: mancava dal 2 novembre

Coach Di Carlo a tu per tu con Gregorio Allinei, oggi miglior prestazione stagionale per lui

La Bi.Emme Service Libertas Livorno torna a sorridere in trasferta dopo oltre quattro mesi dal blitz di Forlì. Per gli Amaranto e per coach Di Carlo è il secondo successo consecutivo. Come previsto, nonostante un ottimo inizio della LL, non è stata una passeggiata. Piacenza, infatti, è stata capace di rimontare il -15 del 17’ (31-46), di assestare un terrificante break di 24-5 e di portarsi sul 55-51. A quel punto la Libertas si è aggrappata al miglior Allinei della stagione (19 punti in 21’, 19 di valutazione e 8/8 dal campo) per tornare dentro la partita (55-59). Il braccio di ferro è durato fino al 65-63 per i padroni di casa.

Un parziale di 10-0 (65-73) ha lanciato la Libertas verso il successo anche grazie a due triple di Italiano fino a quel momento poco efficace in attacco. Detto di Allinei, ottima prestazione per Quinton Hooker, Fantoni e Buca.

UCC Assigeco Piacenza – Bi.Emme Service Libertas Livorno 82-88 (14-24, 24-23, 21-14, 23-27)

UCC Assigeco Piacenza: Michael Gilmore 21 (6/9, 2/2), Michele Serpilli 17 (4/5, 2/6), Saverio Bartoli 16 (5/9, 1/6), Derrick Marks 14 (6/12, 0/3), Federico Bonacini 5 (2/3, 0/3), Ursulo D’almeida 5 (2/3, 0/0), Nemanja Gajic 2 (1/2, 0/0), Omer Suljanovic 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/1, 0/1), Pietro Angeletti 0 (0/0, 0/0), Niccolo Filoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Michael Gilmore , Saverio Bartoli 6) – Assist: 18 (Saverio Bartoli 7)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Gregorio Allinei 19 (5/5, 3/3), Dorin Buca 15 (6/10, 0/0), Quinton Hooker 14 (1/5, 4/8), Adrian Banks 12 (4/10, 0/1), Tommaso Fantoni 12 (5/7, 0/0), Nazzareno Italiano 9 (0/2, 2/5), Ariel Filloy 5 (1/5, 1/5), Luca Tozzi 2 (0/1, 0/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 – Rimbalzi: 38 16 + 22 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 23 (Adrian Banks 9)

