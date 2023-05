Pianese – Us Livorno 1915, 3-1. Amaranto eliminati

Sconfitta netta degli uomini di Collacchioni, dominati dall'inizio alla fine dai bianconeri. Decisiva la doppietta di Ledonne e il rigore di Rinaldini. Tra le file amaranto stavolta non si salva neanche Luci

di Lorenzo Evola

Si chiude al Comunale di Piancastagnaio l’avventura ai playoff degli amaranto. La Pianese passa grazie alla doppietta di Ledonne e al sigillo su rigore di Rinaldini, all’interno di una gara dominata in lungo e in largo dagli uomini di Bonuccelli. Inutile il gol della bandiera nel finale di El Bakthaoui. Adesso, in casa Livorno, è arrivato il tempo delle valutazioni.

Come da previsione sono i padroni di casa a partire a mille all’ora, ispirati dalla verve dei vari Rinaldini, Lepri e Kouko. Intorno al decimo è però Ledonne ad approfittare di uno svarione a centrocampo di Luci e battere Bagheria dal limite dell’area con un destro piazzato all’angolo. Gli uomini di Collacchioni subiscono il colpo e rischiano di capitolare poco più tardi, quando un altro errore di Luci favorisce la conclusione di Kouko – sul quale si supera Bagheria – e il tap in di Ledonne, salvato da un intervento di puro istinto di Benassi sulla riga. Gli amaranto provano ad imbastire una reazione ma, eccezion fatta per un palo colpito in modo casuale dallo stesso Benassi sulla rimessa battuta da Fancelli, di pericoli veri e proprio non ne arrivano dalle parti di Ricco. Al tramonto della prima frazione sono ancora i bianconeri a sfiorare il 2-0 con Simeoni che colpisce il montante a botta sicura su servizio di Rinaldini. Preludio al raddoppio che arriverà allo scadere, su rigore conquistato da Kuoko (steso da Giuliani) e poi trasformato da Rinaldini.

Il copione non cambia nella ripresa. Anzi, dopo neanche dieci giri d’orologio è Ledonne a siglare la doppietta personale con un destro da fuori area, imparabile per Bagheria. Notte fonda da lì in poi per i labronici, incapaci di accennare una minima reazione, con la Pianese vicina al poker in più di un’occasione. Solo per i tabellini il gol al volo nel finale di El Bakthaoui. Al triplice fischio la Pianese fa festa, per Luci e compagni invece si spengono i riflettori su di una stagione triste, tribolata, a tratti sconcertante, nata sotto ben altri auspici. Al neo patron Esciua, ora, il compito di riportare la stella amaranto a brillare là dove merita. Lontana da categorie, ambienti e annate, come quella appena vissuta, che di certo non le rendono onore.

Le pagelle:

Bagheria 6: Ottimo intervento su Kouko intorno al quarto d’ora. Incolpevole sui gol subiti

Fancelli 5.5: Balla anche lui di fronte alla verve dei vari Rinaldini e Kouko.

Benassi 5.5: Meno solido del solito, salva sulla linea la conclusione di Ledonne e colpisce (involontariamente) il palo intorno alla mezz’ora del primo tempo.

Giuliani 5: Causa il rigore del 2-0 stendendo Kuoko in area, per il resto malino in entrambe le fasi.

Lorenzoni 5: Prova a spingere in avvio ma senza troppi risultati. Si spegne con il passare dei minuti e nel finale si divora il possibile 3-2 su suggerimento di El Bakthaoui.

Luci 4.5: protagonsita in negativo quest’oggi il capitano amaranto, autore dello svarione che spalanca le porte all’involata di Ledonne in occasione dal vantaggio bianconero. Si ripete poco dopo ma né Kouko né Ledonne ne approfittano. Sostituito per disperazione ad inizio ripresa da Collacchioni (dal 55’ Bamba 5.5: Un po’ di vivacità fine a sé stessa al tramonto del match)

Pecchia 5.5: Uno dei meno peggio in casa Livorno. Tenta qualche strappo dei suoi ma predica nel deserto. Cala nella ripresa (dal 76’ Francesco Neri sv)

Lucarelli 5: Soffre da morire il dinamismo di Kouko sulla sinistra, mentre non è pervenuto in fase offensiva (dal 46’ Giampà 5.5: Entra nel secondo tempo ma non riesce a terminare il match a causa di un infortunio)

Greselin 5: Invisibile, non porta nulla alla causa amaranto. Galleggia sulla trequarti senza idee.

Bruzzo 5: Cerca di rendersi utile, svaria ma non incide minimamente all’interno dei novanta minuti.

Lucatti 5: Una buona occasione in avvio, poi scompare dal match fino alla sostituzione (dal 68’ El Bakthaoui 6: Suo il gol della bandiera nel finale di gara)

Collacchioni 5: I suoi non ripetono la buona prestazione di Gavorrano e soccombono per tutti i novanta minuti di fronte alla superiorità dei bianconeri. Saluta con tutta probabilità Livorno al termine di una stagione – non solo per colpa sua – a dir poco deludente.

Le formazioni ufficiali:

Pianese (3-4-1-2): Ricco; Pinto, Polidori, Morelli; Kondaj, Simeoni, Modic, Lepri; Ledonne; Kouko, Rinaldini.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giuliani; Lorenzoni, Pecchia, Luci (dal 55′ Bamba), Lucarelli (dal 46′ Giampà)(dal 88′ Russo); Bruzzo, Greselin; Lucatti (dal 68′ El Bakthaoui).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Comunale. Passa la Pianese per 3-1 grazie alla doppietta di Ledonne e al centro su rigore di Rinaldini. 90' Lorenzoni fallisce una ghiotta occasione ben servito da El Bakthaoui 88' Si fa male Giampà, spazio a Russo 87' Lepri centra per Mugelli che sbaglia a pochi passi dalla porta 86' Gesto di stizza di Rinaldini, giallo per lui 83' GOL DEL LIVORNO. Grande esecuzione di Bamba che batte Ricco con una conclusione al volo 79' Tacco di Neri, conclusione di Bruzzo che sfiora il palo 76' Dentro anche Neri per Pecchia 71' Sinistro di Rinaldini, blocca Bagheria 68' Dentro El Bakthaoui per Lucatti 67' Ritmi blandi in questa fase 65' Pianese in totale controllo del match, amaranto in difficoltà 59' Punizione di Kouko, palla in curva 55' Dentro Bamba per Luci 52' GOL DELLA PIANESE. Ledonne firma la personale doppietta con un destro imparabile per Bagheria. Notte fonda per gli amaranto 48' Botta di Giampà dalla distanza, palla in curva 46' Dentro Giampà per Lucarelli Comincia la ripresa al Comunale Termina il primo tempo al Comunale. Pianese avanti grazie alle firme di Ledonne e Rinaldini su rigore. 42' GOL DELLA PIANESE. Rinaldini non sbaglia dagli undici metri, raddoppio dei padroni di casa 41' RIGORE PER LA PIANESE. Kouko, lanciato in profondità, viene steso da Giuliani in area. L’arbitro indica il dischetto 40' Simeoni arriva con il destro a botta sicura, la sfera si infrange sul palo a Bagheria battuto 37' Fallo in attacco di Lucarelli ai danni di Kouko 36' Giallo per Greselin dopo una trattenuta ai danni di Ledonne 34' Cross di Kouko, si salva in qualche modo la retroguardia amaranto 32' Destro di Rinaldini dai venti metri, palla fuori di poco 28' Colpo di testa di Benassi, palla che termina sul palo. Occasione per gli amaranto 26' Altra conclusione di Luci, blocca Ricco 22' Iniziativa di Bruzzo a sinistra, corner per gli amaranto 20' Amaranto che provano a reagire, si difende con ordine la Pianese 16' Altra palla persa da Luci, non ne approfittano gli uomini di Bonuccelli 14' Pecchia trattiene Lepri, punizione a centrocampo per i bianconeri 12' Sinistro di Luci, nessun problema per Ricco 9' GOL DELLA PIANESE. Luci perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, ne approfitta Ledonne che trafigge Bagheria con un destro imparabile. Vantaggio per i padroni di casa 8' Lucatti centra dalla sinistra, respinge senza troppi problemi Pulidori 7' Rinaldini tenta il traversone, palla troppo lunga 4' primo corner amaranto guadagnato da Lorenzoni 3' Subito propositivi i padroni di casa sulla catena di destra Comincia il match al Comunale!

