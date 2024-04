Picchiottino è bronzo a squadre ai Mondiali di marcia

Picchiottino insieme al tecnico Passoni

Brillantissima prova per Gianluca Picchiottino che giunge al 12° posto ai Campionati Mondiali di marcia a squadre e conquista la medaglia di bronzo a squadre, un risultato storico per la nazionale azzurra.

Prosegue quindi la grande stagione del capitano amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, allenato dal guru Massimo Passoni, che ad Antalya centra il suo primato personale in 1h21’06, crono che gli vale anche come minimo per i Campionati Europei di Roma. Dopo le non brillanti uscite negli ultimi eventi internazionali il finanziere amaranto con una gara di grande coraggio mette a segno un grande risultato in una manifestazione di grande rilievo come i Campionati del mondo.

