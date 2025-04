Pielle, 4 Daspo di un anno per il post partita con Ruvo di Puglia

La Polizia di Stato di Livorno, dopo un attento esame dei fatti accaduti al termine dell’incontro di basket Toscana Legno Pielle Livorno contro Ruvo di Puglia ha emesso il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per un anno a carico di quattro persone dell’area ultras del tifo livornese

La Polizia di Stato di Livorno, dopo un attento esame dei fatti accaduti al termine dell’incontro di basket Toscana Legno Pielle Livorno contro Ruvo di Puglia ha emesso il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per un anno a carico di quattro persone dell’area ultras del tifo livornese. Lo scrive la questura in una nota stampa inoltrata alle redazioni il 1° aprile alle 12,09. Le persone coinvolte sono state segnalate anche all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’art 6 bis co 2 l 401/89 nella parte in cui sanziona l’invasione di campo.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

Si precisa che i nomi delle persone coinvolte non sono stati forniti all’interno del comunicato stampa della questura di Livorno.

