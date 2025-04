Pielle, a Chiusi per blindare i playoff

Ultima di regular season per la Toscana Legno Pielle Livorno, di scena domenica 27 aprile al Pala Pania di Chiusi (palla a due ore 18:00). È il terzo confronto stagionale tra le due formazioni, entrambe alla ricerca di 2 punti pesantissimi in chiave playoff e play-in

I biancorossi di coach Zanco, assoluti protagonisti della parte centrale di stagione, fondano il proprio fatturato offensivo sul tandem di lunghi formato da Andrea Renzi e dal comunitario Lisandro Rasio. A disposizione dei Bulls anche il play Raffaelli (reduce da tanti anni di A2 e in doppia cifra di media), la guardia Criconia, armata di ottimo tiro da tre punti, l’esterno scuola Don Bosco Ceparano, il lungo Yande Fall e Filippo Fazioli, play/guardia tutto fosforo, senza dimenticare il prodotto di scuola Olimpia Milano, Francesco Gravaghi, autore di oltre 11 punti ogni domenica.

La Pielle, per essere padrona del proprio destino, dovrà dunque far sua la vittoria. Con 2 punti non ci sarà bisogno di sbirciare gli altri campi. In caso di sconfitta, invece, bisognerà attendere, almeno, il risultato della sfida di Lucca tra Herons Montecatini e Luiss Roma.

