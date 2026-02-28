Pielle al PalaMacchia con la Virtus Imola: sfida delicata tra assenze e trappole

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta a tornare sul parquet del PalaMacchia per la 29ª giornata di campionato, dove affronterà la Virtus Imola in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di insidie.

Per gli uomini di coach Turchetto non sarà una gara semplice: pesano infatti le importanti assenze di Leonzio e Bonacini, che riducono le rotazioni e che costringono a trovare nuove soluzioni sia in attacco che in difesa.

La formazione guidata da coach Baldiraghi arriva a Livorno con grande voglia di riscatto. I gialloneri occupano attualmente la 15ª posizione in classifica, in piena zona playout, con un bilancio di 7 vittorie e 19 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta esterna sul campo della Loreto Pesaro per 62-60.

Nel roster imolese spicca la guardia lituana Eimantes Stankevicius, arrivato a dicembre dal Jonava, autentico punto di riferimento offensivo con una media di 22 punti e 8 rimbalzi a partita. Giocatore completo, pericoloso sia dalla media che dalla lunga distanza, rappresenta la principale bocca da fuoco della Virtus.

A completare il reparto esterni c’è Lorenzo Pollini, giovane tiratore temibile dalla linea dei tre punti. In cabina di regia opera la coppia formata da Lorenzo Baldi, tra i migliori realizzatori della squadra e molto efficace nel tiro dalla media, e Antonello Ricci, ex Herons e veterano della categoria, capace di incidere soprattutto nella metà campo offensiva grazie alla sua esperienza.

Nel reparto ali troviamo Mattia Melchiorri, giocatore tra i più utilizzati e prezioso sia come assistman sia nelle palle recuperate; Marco Mazzoni, solido a rimbalzo; e Simone Errede, elemento dinamico e pericoloso nelle penetrazioni e nel tiro dalla media distanza. Sotto canestro, la coppia composta da Gianluca Giorgi e Gloria Tambwe garantisce fisicità e presenza a rimbalzo, oltre alla capacità di aprire il campo con conclusioni dalla lunga distanza.

