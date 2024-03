Pielle, al PalaMacchia (palla a due alle 21) arriva Salerno

Archiviata la bella vittoria di Piombino (la 12esima in fila), la Caffè Toscano Pielle è pronta a tuffarsi nell’ultimo turno infrasettimanale di questa infinita regular season: al PalaMacchia arriva la Virtus Arechi Salerno, avversario spigoloso e assolutamente da prendere con le molle (palla a due mercoledì 27 marzo, alle 21).

Tra i principali terminali offensivi a disposizione di coach Amato, subentrato a German Sciutto, spicca Mattia Acunzo, quasi 15 punti di media a partita in 25 presenze. Lungo atipico, dotato di un ottimo tiro dalla lunga distanza, dopo aver mosso i primi passi a Moncalieri e alla Mens Sana Siena, nel 2017 Acunzo ha deciso di trasferirsi in America vincendo 2 titoli statali consecutivi con la Kennedy Catholic High School, in attesa di passare a Toledo e alla Robert Morris University, in Pennsylvania, disputando il torneo Ncaa.

Altro “straniero” del roster salernitano è Lazar Kekovic; l’ala montenegrina classe 1999, di formazione italiana avendo disputato tutte le giovanili alla Vis Ferrara, dal 2017 calca con ottimi rendimenti i parquet di Serie B (esperienze a Vicenza, Stella Azzurra, Orzinuovi, Teramo, Corato, Roseto, Ruvo, Molfetta, Reggio Calabria e infine a Cassino).

Giocatore di grandissima esperienza è Gabriele Spizzichini che, dopo anni e anni in A2 con le maglie di Siena, Ferrara, Barcellona, Scafati, Bologna, Tortona, Trapani, Latina, Mantova, Cremona e Chieti, ha deciso di sposare la causa Arechi.

Sotto canestro, assieme ad Acunzo, giocano Ferdinando Matrone, classe 1995, e Pietro Agostini, ex Rieti e Libertas 1947. La gioventù di Andrea Arnaldo, da inizio campionato, si è rivelata spesso utile, così come quella di Francesco Spinelli (classe 2005), prima firma estiva del mercato dei campani. Nelle rotazioni, con quasi 20 minuti di impiego, trova posto anche Marco Cucco, “cavallo di rientro” nella scuderia campana a distanza di 6 anni. A completare il roster Marco Felice Capocotta, Tomás Fernández Lang, Attilio Catalano, Emanuele Lucadamo e Saverio Renzullo.

In casa Pielle è grande la voglia di allungare la striscia di successi consecutivi in vista di un rush finale di stagione regolare davvero complesso. Al PalaMacchia, sulla base della capienza attuale, si va verso l’ennesimo tutto esaurito.

