Pielle, ancora in casa. Occhio! Arriva la rinnovata Caserta

Il vero problema della squadra, fino ad oggi, è stata la ricerca di una solidità difensiva, anche se quasi mai la Paperdì ha incassato passivi importanti. Si gioca domenica 11 febbraio al Pala Macchia, ore 18

Secondo impegno consecutivo al Pala Macchia per la Caffè Toscano Pielle: dopo Fiorenzuola, ecco la Paperdì Caserta e l’errore più grossolano sarebbe guardare la classifica e considerare la Juve 2021 una squadra materasso. È vero, i campani sostano in ultima posizione, Nicola Mei e Damir Hadzic hanno appena fatto le valige, ma il presente racconta pure che la Paperdì non meno di una settimana è stata capace di superare Herons Montecatini.

Gli innesti di Denis Alibegovic e Dino Butorac hanno alzato il livello tecnico di un roster, dicevamo, tutt’altro che disprezzabile; l’ex Piombino è attaccante completo che gira a 13 punti di media a partita, mentre il croato è un contropiedista, tiratore da scarico. Se girano loro, per la Juve, è un’altra musica.

Biagio Sergio è un giocatore di raccordo, non freschissimo, ma con un buon tiro. Eccellente tecnica per il lungo Mehmedoviq, che ha prevalentemente dimensione interna. Il play Zampogna, ex Roseto e

Reggio Emilia, è vittima di guai fisici e non mette piede in campo da inizio dicembre e di conseguenza la dirigenza casertana ha deciso di tamponare la falla con Donato Vitale, in passato a Torino, Avellino e Cento, prodottore del settore giovanile della Stella Azzurra.

Il mulatto Lucas è l’altro ago della bilancia Juve. Non ha le caratteristiche del regista, nè il fisico per fare l’esterno ad altissimo livello, ma è dotato di un talento sopraffino specie nella mano mancina. Il cambio è Mastroianni (super protagonista della vittoria vs. Herons), Moffa l’altro talento offensivo che sta andando corrente alterna.

Il lungo Giovanni Pagano è giovane e volenteroso ma per un 2005 servirebbe una situazione più stabile.

