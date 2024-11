Pielle, ancora in trasferta. Oggi a Caserta contro gli ex Diouf e Laganà

La Pielle va a Caserta dopo la bella prestazione di Rieti. In casa Paperdì si ritroveranno due volti noti al pubblico biancoblu: Matteo Laganà e Momo Diouf. Attenzione a non sottovalutare l'avversario solo pe la posizione in classifica

Neanche il tempo di rifiatare e godersi la bella prestazione che subito si torna in campo. A distanza di appena tre giorni dalla bella vittoria contro Rieti, la Toscana Legno Pielle si prepara a una nuova trasferta, questa volta al PalaPiccolo di Caserta, dove affronterà la Juvecaserta (palla a due oggi, domenica 17 novembre ore 18).

I campani, considerati dagli esperti come una delle possibili sorprese del campionato, hanno iniziato questa stagione con ben altre prospettive rispetto a quanto detto dai bookmakers a inizio stagione: tre vittorie e ben otto sconfitte. Un cammino tutt’altro che illustre. Ma… attenzione a non sottovalutare l’avversario solo dal ruolino di marcia.

Nel roster allenato da coach Damiano Cagnazzo, ex Solbat Piombino, ci sono alcuni volti noti per il pubblico livornese di sponda biancoblu. Matteo Laganà, che ha recentemente superato un infortunio, sta giocando una stagione solida con una media di 10.8 punti a partita. Un altro ex che lo scorso anno fu molto apprezzato dai tifosi piellini è Modou Diouf, il pivottone quest’anno sta offrendo un buon contributo alla Paperdì con 8.6 punti e 7.4 rimbalzi a match. Niente male davvero. A Caserta è arrivato anche Antonello Ricci, ex Libertas, che con 10.9 punti a partita, è il secondo miglior realizzatore della squadra, tirando con un eccellente 40% dall’arco. Tra i giocatori da tenere d’occhio ci sono anche Domenico D’Argenzio, il miglior marcatore della squadra con 12.5 punti a gara, e il finlandese Osku Heinonen, che sta iniziando a carburare dopo un avvio di stagione in salita.

Per la Pielle, quella di Caserta si prospetta essere una sfida più difficile di quanto suggerisca la classifica, soprattutto considerando che la squadra di coach Campanella è apparsa in netta ripresa dopo le due sconfitte, quella amara, amarissima contro Virtus Roma, e quella di misura contro Herons Montecatini. Tuttavia, l’assenza del bulgaro Hristo Zahariev continua a pesare, e il suo rientro non sembra essere imminente, come confermato dal comunicato ufficiale diramato ieri.

