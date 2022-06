Pielle, arriva Dellanoce: è lui il nuovo direttore sportivo

La Unicusano Pielle Livorno comunica l’ingresso nell’organigramma societario di Giuseppe Dellanoce in qualità di Direttore Sportivo per la stagione 2022/2023. Giuseppe Dellanoce, per tutti Beppe, proviene dall’ennesima stagione trionfale nelle file della Elachem Vigevano, società nella quale ha ricoperto il ruolo di Club Manager.

Precedentemente ha lavorato alla Libertas 1947, raggiungendo assieme a coach Gigi Garelli la finale promozione per salire in Serie A2, alla Pall. Crema e prima ancora alla Gilbertina Soresina (con la quale ha vinto 2 Campionati), dopo 2 anni nella Pall. Pizzighettone vincendo, anche con la casacca rivierasca, 2 campionati

Oggi l’ingresso nella Pielle, e il ritorno in una città – Livorno – della quale si è follemente innamorato.

“Sono molto contento della fiducia che il presidente Roberto Creati, il vice presidente Francesco Farneti e l’intero consiglio direttivo abbiano riposto fiducia nella mia persona e nella mia figura all’interno della Pielle – ha commentato Dellanoce – Sono convinto che, insieme, faremo un gran bel lavoro. Torno a Livorno con grandi stimoli, dopo una straordinaria stagione a Vigevano, per la quale ovviamente continuerò a tifare in questi giorni di finale”.

