Pielle, blackout fatale: San Severo rimonta e vince 85-81

Avanti anche di 19 all’intervallo e in totale controllo per due quarti, i biancoblù si spengono nella ripresa, subiscono il ritorno dei pugliesi e cedono nel finale punto a punto tra errori, palle perse e sangue freddo avversario dalla lunetta

Beffa pesantissima per la Verodol CBD Pielle Livorno, che cade 85-81 sul parquet dell’Allianz Pazienza San Severo dopo aver condotto la gara per lunghi tratti, arrivando anche sul +19 a metà partita. Una sconfitta che brucia, maturata al termine di una ripresa completamente diversa rispetto a un primo tempo dominato dai ragazzi di coach Turchetto.

L’approccio della Pielle è convincente fin dalle prime battute: difesa aggressiva, buone letture offensive e un quintetto che gira con fluidità. Dopo un avvio equilibrato, sono le giocate di David Gabrovsek e data-end=”762″>Denis Alibegovic a dare il primo strappo, con i biancoblù che chiudono avanti 22-15 il primo quarto.

Nel secondo periodo Livorno alza ulteriormente i giri del motore. Michele Ebeling colpisce dall’arco, Dmytro Klyuchnyk si fa sentire sotto canestro e ancora Gabrovsek domina nel pitturato. San Severo fatica a trovare ritmo, mentre la Pielle scappa via fino al +22 e rientra negli spogliatoi sul rassicurante 46-27.

La partita però cambia volto al rientro in campo. I padroni di casa aumentano l’intensità difensiva e trovano punti importanti con Matteo Gherardini e Alleia Ivan Mobio, mentre la Pielle perde progressivamente lucidità. Il terzo quarto si chiude con un parziale di 31-18 che riporta San Severo a contatto (64-58).

Nell’ultimo periodo l’inerzia è tutta dalla parte dei pugliesi. Livorno prova a resistere con le triple di Nicola Savoldelli e le iniziative di Ebeling e Alibegovic, ma le palle perse e qualche scelta affrettata pesano. Nel finale punto a punto, decisivi sono i liberi di Diego Jordan Lucas e ancora Gherardini, che sigilla il successo dalla lunetta.

Alla sirena è 85-81 per San Severo: una sconfitta amara per la Pielle, che paga a caro prezzo il calo nella seconda metà di gara dopo aver dato l’impressione di poter controllare il match. Migliori marcatori biancoblù Gabrovsek (16), Alibegovic (15) ed Ebeling (14), ma non basta per evitare una rimonta che lascia grande rammarico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©