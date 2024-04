Pielle-Brianza, le pagelle. Lo Biondo unstoppable, Chiarini ciack si gira!

Lo Biondo. Top scorer con 26 punti.

La Pielle di Cardani è una macchina da punti di cui i migliori interpreti sono Lo Biondo (26 punti per lui stasera) e Chiarini (20 punti con 8 assist e 6 rimbalzi, mammamia). Sotto le plance ci pensa Pagani (14 punti, 7 rimba) a sportellare e ad appoggiare nella retina. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche

di Giacomo Niccolini

La Caffè Toscano Pielle fatica per due quarti e mezzo, e forse qualche pelino di più, prima di trovare il solco facile della quindicesima vittoria (clicca qui per il tabellino finale). Frutto di una partita giocata a viso aperto dove nessuno ha mollato di un centimetro fino alla fine. La Pielle di Cardani è una macchina da punti di cui i migliori interpreti sono Lo Biondo (26 punti per lui stasera) e Chiarini (20 punti con 8 assist e 6 rimbalzi, mammamia). Sotto le plance ci pensa Pagani (14 punti, 7 rimba) a sportellare e ad appoggiare nella retina. Cardani attacca perfettamente tutte le difese che Brianza mette lui davanti: zona, uomo, pick and roll. La risposta è sempre perfetta. Dal 58-60 la Pielle attacca l’osso come un branco di pitbull affamati da giorni e mette a segno il parzialone di 13 a 0, in circa 3 minuti, che la conduce sul binario della vittoria. Un grande applauso alla guardia di Brianza, Galassi, autore di una prestazione monstre con 28 punti. Alla fine molti i “cinque” ricevuti anche dai tifosi piellini.

Per la Caffè Toscano è quindicesima vittoria consecutiva e secondo posto matematico conquistato. E adesso all’appello altri due big match (Herons il 14 e il derby con la Libertas il 21 aprile) prima della fase caldissima dei playoff.



Lo Biondo 8,5 – Bastava poco ancora e la valutazione di Lo Biondo… era febbre! Con 34 non sale neanche la colonnina di mercurio ma di sicuro è salita la temperatura del PalaMacchia a suon di bombe e canestri del terminale offensivo da Arma Non Convenzionale Illegale targato Pielle. Se ci aggiungi anche 8 rimbalzi, una stoppata, 100% dai liberi, 6 assist…senti suonare forte il dlin dlin dlin… si sbanca il jackpot e scendono le monete da tuffarcisi come Zio Paperone nel deposito di Paperopoli. BAR BAR BAR

Chiarini 8 – Da una parte, quella con il pallone da prendere a calci, è uscito Dybala. Dall’altra parte, quello con il pallone che rimbalza e va messo in un cesto, è uscito Chiarini. A Cordoba, Argentina, probabilmente c’è aria buona, si mangia bene e si sogna in grande. È evidente. Specialmente se da lì escono gioielli come questo ragazzo tutto pepe, tecnica e visione tattica chiamato Mateo. El Gaucho a fine gara parla chiara: tenemos mentalitad gagnadora. Abbiamo una mentalità da vincenti. E lui è l’interprete principale di tutto questo. Smazza assist come un croupier di Las Vegas (8), tira con cento per cento da 3, si concede lusso di prendere 6 rimbalzi ma la cosa più bella è come gestisce il ritmo, come balla il tango su quel parquet e come porta per mano i suoi alla vittoria. EL GANADOR

Loschi 6,5 – Chiamato per tirare solo dalla lunga, Loschi non vanta una percentuale immacolata dall’arco dei 6,75. Ma i suoi nove punti a segno sono il risultato di 3 bombe realizzate nei momenti chiave. Le sue frecce sono infuocate al punto giusto. Il suo arco è ben teso e quando scocca la mette in saccoccia. Urca urca pirulero oggi splende il sol. ROBIN HOOD

Pagani 7,5 – Il ragazzone là sotto sa il fatto suo. È il predicato perfetto dell’asse play-pivot, un fulgido esempio. Balla la tecno nella discoteca-labirinto del pitturato facendo a sportellate per mettere il mettibile nella cesta. La difesa brianzola prova ad abbatterlo con 5 falli spesi sul totem biancoblu ma lui più lo picchi più diventa un Super Saiyan che brilla di luce propria. GOKU

Diouf 7 – Alla fine porta l’acqua necessaria al mulino biancoblu per sfornare il pane della vittoria. AirMomo fa sedere tutti allacciando le cinture per il viaggio e augura ai tifosi un buon volo dall’alto della vetta del campionato. Il pivottone della Caffè Toscano è perfetto dal campo con il suo 3/3 da sotto e i suoi 4 rimbalzi. Sedici minuti chirurgici per il lungo biancoblu. DOTTOR MOMO

Campori 6,5 – Il capitano difende come sempre, si inserisce nella rotazione di coach Cardani dando sempre spremute di cuore, come canterebbe Marco Ferradini nel suo Teorema. Ma il teorema di Campori è più semplice di quello del cantante comasco, lui prende la sua Pielle e gli dà il meglio del meglio che ha. Alla fine non sarà un tenero amante ma dentro il Palazzo… nessuna pietà. CAPITANO VERO

Laganà 6,5 – Mette il turbo nel finale sostenendo il vantaggio come impalcatura su di un palazzo in ristrutturazione. Solo che qui il restyling è solo per il sorriso da mostrare ai flash per la vittoria che vale il secondo posto matematico e che puntella il 15esimo successo consecutivo. IL SORRISO DELLA VITTORIA

Ferraro 6 – Un contropiede che vale il momentaneo 20-16. Per quanto riguarda la fase di attacco finisce qui. Ma il Conte Max è molto di più. Il suo asciugamano è sempre carico di gocce biancoblu spese per difendere il fortino. Serata da tanta spesa e poca resa. SEI IN PAGELLA

Rubbini 6,5 – Polveri bagnate dalla lunga (0/2), precisione quasi perfetta da dentro l’arco (3/4 da due). Il Mago ha visto giornate più da Abracadabra ma nel complesso, anche se la sua bacchetta stasera non trasforma il piombo in oro la sua alchimia è sempre comoda per portare a casa la pozione della “vittoria biancoblu”, più la butti giù e più ti porta su. ALAKAZAM

Cardani 9 – Verbo, soggetto, predicato dell’invencible armada biancoblu. Quindici vittorie di fila non sono un caso. Un record impresso a fuoco nella storia piellina. THE SPECIAL ONE

