Pielle, Campanella sollevato dall’incarico

Il presidente Francesco Farneti della Pielle Livorno durante un intervento telefonico a Toscana Basket, la trasmissione in onda su TeleCentro e condotta da Alessandro Guerrieri, non ha lasciato dubbi: "Campanella è stato sollevato dall'incarico, ma al suo posto non verrà Lino Lardo come tutta Livorno vociferava"

Il presidente Francesco Farneti della Pielle Livorno durante un intervento telefonico a Toscana Basket, la trasmissione sportiva che va in onda ogni lunedì sera su TeleCentro condotta da Alessandro Guerrieri, non ha lasciato dubbi: “Dopo il Cda odierno è stato deciso di sollevare dall’incarico di primo allenatore coach Federico Campanella. Sono molto amareggiato di questo, perché quando questo avviene è una sconfitta per tutti. Purtroppo la situazione è questa ad oggi”.

Guerrieri in studio incalza il numero uno della Pielle: “Il prossimo allenatore sarà dunque Lino Lardo come tutta Livorno vociferava?”. Farneti cerca di temporeggiare poi ammette: “No, al suo posto non verrà Lino Lardo. Se ne è parlato troppo e forse in maniera frettolosa. Al posto di Campanella stiamo valutando molti profili ma ad oggi non ho la possibilità di dire il probabile nuovo allenatore”.

Guerrieri continua: “Si parla di allenatori al momento non occupati o si guarda anche profili di coach in serie minori ad esempio? So che ve ne hanno proposti….”

Farneti replica: “Quello sì perché quando i procuratori sentono nell’aria odore di affari, non si tirano indietro. Abbiamo avuto tantissime proposte di procuratori per allenatori di categorie non nazionali sia per allenatori che attualmente sono fermi che per allenatori che al momento sono all’estero. Quanto ci sarà da aspettare? Il tempo necessario per fare la scelta migliore possibile, un giorno preciso non c’è al momento. Ci vuole il tempo necessario per capire quale sia il profilo migliore per proseguire il cammino per il quale noi comunque noi continuiamo a nutrire forti ambizioni: non ci tiriamo indietro e proviamo a salire non ci tiriamo indietro e ci proveremo fino alla fine con tutte le nostre forze”.

