Pielle, che bel regalo di Natale: battuta Cassino grazie a un super ultimo quarto

FOTO NOVI

I ragazzi di coach Federico Campanella sono stati trascinati dai 23 punti di Davide Bonacini e dalle triple di Mattia Venucci

Altra prestazione solida della Toscana Legno Pielle Livonro (priva oltre che di Zahariev, pure di Ennio Leonzio…) che, al termine di 40 minuti intensi, si è sbarazzata anche della BPC Virtus Cassino: 74-64 il punteggio finale sul parquet del Pala Macchia, con i ragazzi di coach Federico Campanella trascinati dai 23 punti di Davide Bonacini e dalle triple di Mattia Venucci.

Avvio di marca piellina grazie alla verve offensiva del proprio numero 17, mentre Cassino si aggrappa alle triple di Beck (19-14 al 10’); l’inerzia non cambia nella seconda frazione e la Toscana Legno, pur fallendo 4 possessi consecutivi, riesce a chiudere avanti di 9 lunghezze la prima fetta di gara (40-31).

Nella ripresa Cassino torna in campo con tutt’altro piglio, tanto da mettere il naso avanti sul 41-44; la Pielle non ci sta e, spinta dal Pala Macchia, impatta sul 52 pari al 30’. Il quarto periodo è la fotocopia di quello con Jesi; Campori e soci stringono le maglie in difesa, concedendo a Cassino soltanto 12 punti a dispetto dei 22 punti. La Pielle vince, festeggia e si affaccia alla sfida del 29 dicembre in quel di Latina con rinnovato entusiasmo.

Toscana Legno Pielle Livorno – BPC Virtus Cassino: 74-64

TOSCANA LEGNO: Del Testa 3, Bonacini 23, Venucci 12, Paesano 10, Leonzio ne, Donzelli 7, Vedovato 8, Cepic 4, Baggiani ne, Campori 7. All. Campanella.

BPC: Beck 14, Teghini 11, Korsunov 8, Ghigo 8, Boev, Mastrocicco ne, Spadon ne, Truglio 3, Conte 7, Todisco ne, Saladini 2, Riva 11. All. Auletta.



Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Mammola di Chiavari

Parziali: 19-14, 21-17, 12-21, 22-12b

Condividi:

Riproduzione riservata ©