Pielle-Chiusi 90-84. Segnali positivi dal parquet, ok la prima amichevole

Foto tratta dalla pagina FB San Giobbe Basket Chiusi

I biancoazzurri si aggiudicano la prima amichevole stagionale battendo Chiusi 90-84 al PalaEstra di Arezzo. Un match dai ritmi tipici di agosto, più volto a testare schemi e rotazioni che alla tensione agonistica, ma comunque utile a dare indicazioni precise al coach Turchetto

Da segnalare tra gli spettatori data-end="1779″>Francesco Farneti, Elena Spinelli (avvocato nel Cda di Sillabe) e Giulia Perni, direttrice di Sillabe.

Assenze precauzionali per Ebeling (problemi cervicali già risolti) e per Leonzio, impegnato in un pomeriggio più di riposo agonistico come dimostra il suo tabellino a zero punti. A brillare, invece, è stato David Gabrovsek: lo sloveno ha mostrato subito qualità da straniero di prim’ordine, con giocate incisive nel pitturato, buona visione per i compagni e grinta difensiva. Con 18 punti e ampio spazio nelle rotazioni, Gabrovsek ha dato subito un segnale chiaro sul suo valore.

Sul fronte dei veterani, conferma positiva per Dimitri Klyuchnyk, già apparso in forma nei primi allenamenti, e per Lucarelli, decisamente migliorato a livello atletico rispetto alle ultime uscite della passata stagione. Tra i nuovi lunghi, buone impressioni anche da Kouassi, fisico esplosivo e voglia di confrontarsi con la squadra.

La PL ha schierato un quintetto “da amichevole” formato da Venucci, Alibegovic, Lucarelli, Gabrovsek e Kouassi. L’avvio è stato complicato, con Chiusi avanti nel primo quarto grazie a qualche difficoltà difensiva, ma negli altri tre periodi la squadra ha preso il controllo, chiudendo con un vantaggio di sei punti.

