Pielle-Chiusi, le pagelle. Del Testa-Paesano, tandem di fuoco

Il pubblico Pielle al PalaMacchia (foto Novi)

La Pielle sta oliando il motore e i giri si alzano. Questa sera partita al limite della perfezione con una bellissima prestazione corale

di Giacomo Niccolini

La Toscano Legno Pielle continua la striscia di vittorie consecutive: coach Campanella cala il tris e si aggiudica un successo ampio, rotondo, roboante e rococò, a tratti barocco. Si perché l’abbondanza è di casa oggi al PalaMacchia dove contro Chiusi gira tutto bene. Anche il pacchetto lunghi che la scorsa apparizione casalinga sembrava un po’ sacrificato. La Pielle sta oliando il motore e i giri si alzano. Questa sera partita al limite della perfezione con una bellissima prestazione corale.

Ed ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per la squadra che, in questa giornata, ha giocato davanti al pubblico amico del PalaMacchia .

Coach Campanella 8 – Partiamo da lui, dall’head coach. Se la Pielle gira così bene il merito è anche, e soprattutto, suo che sta facendo crescere esponenzialmente questa squadra. Nell’arco delle prime tre partite abbiamo visto già una maturazione importante. Campanella come “L’uomo del monte” coglie i suoi frutti dell’albero del Basket e dice “sì”. Perfeziona l’amalgama come alchimista, corregge là dove deve limare, i lunghi portano più acqua, gli esterni bombardano, le rotazioni funzionano e la difesa, vera arma in più, è il “The Wall” biancoblu. La sua Pielle è bella come un album dei Pink Floyd. ANOTHER BRICK IN THE WALL

Campori 7,5 – Il capitano stasera dà tutto. Segna e illumina come un slot machine quando esce il bar-bar-bar, mette a registro 14 punti, difende come il Ministro della Difesa, e gioca trenta minuti con intensità degna di quando Miguel Indurain da Villava si alzava su quei pedali. Simbolo indiscusso di passione e abnegazione. BANDIERA

Cepic 7 – Cresce alla distanza, spunta come la luna dal monte del terzo quarto e inizia a levarsi la patina di dosso di unidentified flying object. Da Ufo diventa Concorde e mette le ali alla Pielle nella parte finale del match. AIR CEPIC

Venucci 7 – È uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. La chitarra, a ‘sto giro, la suona in difesa e in cabina di regia dove come la marmotta della Milka confeziona 6 assist per i bambini buoni e per la gioia dei suoi compagni di squadra e costringe gli altri a colpirlo con 4 falli. Si concede anche di mettere il numero 5 sotto la tabella dei rimbalzi presi in difesa. E per sfizio mette una bomba. Che fa sempre bene al cuore e al pubblico. TUTTOFARE

Bonacini 6,5 – Un po’ più in ombra rispetto alle altre uscite, il “Bona” si difende alla grande e porta a casa una prestazione in linea con la bella passerella della Pielle. Si carica on the shoulders per 22 minuti in campo il team smazzando sul panno verde 4 assist e prendendosi un buon 3/4 da 2. HO VISTO DOMENICA PEGGIORI

Vedovato 6,5 – Sta crescendo. Anche a Piombino ha dimostrato il margine di miglioramento. E anche contro Chiusi alza le manone e prende 5 “rimba” di cui 3 fondamentali in attacco che valgono un secondo possesso. Costringe la difesa a spendere 3 falli su di lui e mette un 2/2 da sotto. Neo della serata la percentuale ai liberi di 1/6 che stasera sono gocce nel mare, ma in una serata punto a punto potrebbero essere onde di tsunami. IN CRESCITA

Leonzio 6 – Luna calante per l’Ennio biancoblu. Dopo le due prestazioni monstre delle prime due giornate questa sera si chiude su Chiusi. Campanella si concede il lusso di concedere solo 14 minuti al suo terminale offensivo più pericoloso. Ha uno sprazzo da supernova con i 6 punti consecutivi (che sono il totale del suo bottino) fatti da una tripla e una “tripla dai liberi”. Conduce senza patemi il match sul binario della tranquillità e sulla via del risparmio energetico. Fa quello che deve fare senza strafare. Va bene così. Lascia il palco ad altri attori protagonisti. COMPARSA DI LUSSO

Donzelli 7 – Sportella là sotto. Subisce tre falli, prende 6 rimbalzi, serve un assist e mette a segno 8 punti. Cosa volete di più da Donzelli? Un Lucano? Quello a fine gara per festeggiare la vittoria. Nel frattempo godetevi la crociera. E GUARDO IL MONDO DA UN OBLO’

Del Testa 8 – È lui il pistolero di giornata con 4 triple che bruciano la retina di Chiusi e 16 punti a segno nel bottino totale. Su di lui pesano anche i 31 minuti in campo in attesa di Zahariev. In intervista post gara confessa che uno dei motivi per cui ha scelto Livorno è proprio il suo pubblico. E dal casino biancoblu, si vede, trae pura ispirazione. Si nutre come un vampiro dei boati della curva. E come il Conte Vlad morde e redime e rende tutti dipendenti da lui. IL VAMPIRO BIANCOBLU

Paesano 8 – Come Hulk Hogan prende botte in faccia sotto canestro, si rialza e sgranando gli occhi dice “No, no, no” e poi va di suplex schiacciando a terra l’avversario. Usando una metafora prestata dal mondo del wrestling americano anni ’90 Paesano è l’Ultimate Warrior biancoblu che si agita alla corda, è il Superfly Jmmy Snuka che vola dall’angolo, è The Earthquake che danza e rimbalza sul ring prima del counting. Stasera è immenso là sotto e il suo 7/10 che significa 14 punti a segno parla per lui. PAESANO-MANIA

