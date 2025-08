Pielle, colpo di scena. Costa prende in mano la società

Nella foto di Giulia Bellaveglia il cavalier Giuseppe Costa insieme a Francesco Farneti durante il derby tra Pielle e LL del 14 aprile 2024 giocato al Modigliani Forum

La Pielle esce dall'empasse che si era generato tra i due gruppi interni con un colpo di coda da parte di una delle due parti in gioco: quella capitanata da Giuseppe Costa (presente in società con Sillabe) e sostenuta da Francesco Farneti e Matteo Rossi (Toscana Legno)

Quando meno te lo aspetti arriva il colpo di scena. La Pielle esce dall’empasse che si era generato tra i due gruppi interni con un colpo di coda da parte di una delle due parti in gioco: quella capitanata da Giuseppe Costa (presente in società con Sillabe) e sostenuta da Francesco Farneti e Matteo Rossi (Toscana Legno). Questo quanto è emerso alla luce dell’ultimo faccia a faccia societario. Se una parte sale sul carro, l’altra è costretta inevitabilmente a scendere. E chi deve lasciare il passo è il gruppo che si era formato con Manolo Burgalassi, Marco Romei e Riccardo Grillo.

Da quanto è emerso quindi Costa dovrebbe ripianare il passivo societario e prenderà in mano il club verso una nuova stagione che bussa ormai prepotente alle porte con la Supercoppa da affrontare a settembre. La Pielle ha messo su un roster importante e non si vuole certo nascondere. L’obiettivo rimane sempre e solo uno: fare di tutto per provare a salire al piano di sopra. E il Cavaliere genovese Giuseppe Costa, presidente della Costa Edutainment, ha appena preso le chiavi in mano della società biancoblu con i migliori propositi. Nei prossimi giorni sarà designata a dovere la nuova società con ruoli e incarichi. Intanto la tifoseria piellina tira un sospiro di sollievo. Il temporale sembra passato se pur con qualche pozzanghera lasciata in qua e in là. Ma un nuovo sole è pronto a far tornare il sereno in casa della Triglia a canestro.

