Pielle da impazzire: la Verodol piega Caserta 80-74 e vola in vetta da sola

Una prestazione di grande maturità per la squadra di Turchetto: Mennella accende la partita, Alibegovic firma lo strappo decisivo e i livornesi restano da soli in vetta in attesa della risposta della Virtus Roma. Finale in controllo dopo il ritorno campano

Il PalaMacchia si conferma una bolgia biancoblù e spinge la Verodol CBD Pielle Livorno a un successo dal peso specifico enorme. Nel big match del girone B, la squadra di coach Turchetto supera la Paperdì Juve Caserta 80-74, si porta in vetta solitaria in attesa del match di lunedì sera tra Latina e Virtus Roma e, almeno per una notte, guarda tutti dall’alto forte dei suoi 22 punti in classifica. I campani restano a quota 18, ma confermano di essere una delle rivali più attrezzate.

La partita si apre con un avvio complicato per la Pielle (11-15), subito costretta a inseguire il talento e la fisicità della formazione di coach Lino Lardo. L’atmosfera del PalaMacchia, però, è quella delle grandi occasioni e i padroni di casa si accendono trascinati da Mennella, che nel finale di primo quarto mette insieme le giocate giuste per il sorpasso: 24-21.

Nel secondo periodo la Pielle cambia marcia: alza l’intensità dietro, toglie ossigeno a uno degli attacchi più prolifici del girone e concede appena 14 punti. Davanti il pallone si muove con continuità e il vantaggio cresce fino al 46-35 dell’intervallo lungo, con un PalaMacchia in estasi.

La ripresa sembra prendere una piega definitiva quando i biancoblù allungano fino al +16, ma Caserta non molla: difesa a zona, qualche distrazione dei livornesi e un break di 8-0 che rimette tutto in discussione. È qui che si accende Denis Alibegovic: una raffica da 8 punti in pochi possessi e margine nuovamente in doppia cifra al 30’ (67-57).

L’ultimo quarto è più sofferto. Mennella firma il nuovo +13, ma l’orgoglio dei campani – guidati dall’ex Lo Biondo e da D’Argenzio – riapre tutto fino al 78-72 quando mancano solo 90 secondi. Nervi saldi e difesa compatta fanno però la differenza: la Pielle chiude ogni spazio e due liberi di Leonzio mettono il lucchetto al risultato finale, tra l’esplosione del pubblico.

I numeri – Alibegovic è il top scorer con 18 punti, seguito da Mennella (15), Gabrovsek (11), Leonzio (11), Klyuchnyk (8). Bene anche Venucci e Lucarelli (5 a testa). Imponente il lavoro a rimbalzo: 41 totali, con 12 catturati da Ebeling. Ottima anche la percentuale ai liberi: 18 su 19.

Condividi:

Riproduzione riservata ©