Pielle Day: il grande abbraccio biancoblù tra squadra, società e tifosi

Centinaia di persone alle Officine Storiche di Porta a Mare per la presentazione della società, dello staff e delle squadre. Sul palco anche il presidente Francesco Farneti, che ha illustrato le novità e gli obiettivi della stagione 2026-2027. Capitan Venucci: "Voglio chiudere qui la mia carriera con la ciliegina sulla torta"

di Giacomo Niccolini

È stata una giornata importante e intensa per la Pielle Livorno, che martedì 15 settembre ha scelto di presentarsi ufficialmente ai propri tifosi in una serata che ha unito sport, entusiasmo e voglia di ripartire con ambizione. Il programma è iniziato alle 17.30 in piazza Luigi Orlando con l’Open Day della Pielle Young, dedicato al settore giovanile della società. Alle 18.45, invece, è stato inaugurato il Sillabe Store di via Primo Levi 25, a Porta a Mare, che ospiterà anche la sede ufficiale della Pielle Livorno, il punto dedicato al ticketing e al merchandising ufficiale della società, oltre allo store dedicato ai Lions Livorno Rugby rappresentato dal presidente Mauro Fraddanni e dallo storico dirigente amaranto Emanuele Bertolini. All’interno sarà inoltre possibile acquistare il materiale ufficiale delle nazionali di basket e rugby grazie alla collaborazione con Macron.

Alle 19.30 circa è quindi iniziata la presentazione vera e propria della prima squadra e dello staff, ospitata all’interno delle Officine Storiche di Porta a Mare. A condurre la serata sono stati i giornalisti Gianni Tacchi e Martina Parigi, davanti a una platea gremita da centinaia di tifosi biancoblu, che hanno riempito il salone centrale.

Presenti anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, l’assessore regionale Alberto Lenzi, la consigliera regionale Diletta Fallani e il patron Cavalier Giuseppe Costa, accolto da una grande ovazione dai presenti.

Sul palco è salito anche il presidente Francesco Farneti, che ha illustrato le principali novità della stagione e gli obiettivi della società, sottolineando la volontà della PL di continuare il proprio percorso di crescita e di consolidare le ambizioni sportive del club.

A sfilare per primi sono stati i componenti della squadra femminile guidata da coach Castiglione, prima di lasciare spazio ai giocatori della Serie B maschile, pronti ad affrontare il campionato 2026-2027.

E gli impegni ufficiali sono ormai alle porte: la squadra sarà infatti protagonista già questo fine settimana a Ravenna per la Supercoppa.

Uno dopo l’altro, i giocatori hanno salutato il pubblico, senza nascondere la voglia di puntare in alto e provare a centrare l’obiettivo della promozione. Tra i nuovi volti della stagione ci sono Tortù, Gallo, Tassinari e Sacchetti, mentre non sono mancati i giocatori che rappresentano ormai punti di riferimento della PL, come Ennio Leonzio e Mattia Venucci, oltre ai confermati Ebeling e Gabrovsek

Il filo conduttore della serata è stato uno solo: l’ambizione di una società che vuole crescere e provare a compiere il grande salto, sostenuta da una tifoseria che ancora una volta ha dimostrato tutto il proprio entusiasmo.

Proprio il pubblico è stato uno dei protagonisti della serata, con cori e applausi che hanno accompagnato la presentazione dei giocatori. Diversi componenti della squadra hanno sottolineato quanto sia stata importante, nella scelta di Livorno, proprio la presenza di una tifoseria così calorosa e appassionata.

Terminata la presentazione, la festa si è spostata nuovamente al Sillabe Store, davanti alle Officine Storiche, per il meet and greet tra giocatori e tifosi. Foto, autografi e strette di mano hanno chiuso una giornata pensata per avvicinare ulteriormente la squadra alla città.

Non è mancato nemmeno un momento di goliardia dedicato al nuovo acquisto Gallo, protagonista di un simpatico siparietto con lo striscione “Gallo e le sue galline” preparato dalle Rebels Girls Pielle per accogliere il nuovo giocatore.

Ora, però, si fa sul serio. La stagione è pronta a cominciare e la Pielle Livorno ha già fatto capire di volerla vivere da protagonista.

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