Pielle, derby da urlo: Piombino ko 103-93, show al PalaMacchia e vetta ritrovata

I biancoblù di Turchetto vincono una battaglia intensa e spettacolare contro la Solbat Golfo Piombino. Decisivo l’ultimo quarto con le triple di Venucci, Mennella ed Ebeling. Una vittoria pesantissima per i biancoblù che, approfittando dello stop della Virtus Roma, rientrano nel gruppo di testa e riaccendono la corsa al primato insieme ai capitolini e a Caserta

di Giacomo Niccolini

Al PalaMacchia va in scena un derby vero, vibrante, fisico, a tratti elettrico. La Pielle Livorno supera la Golfo Piombino 103-93 al termine di 40 minuti ad altissima intensità e ritrova la vetta del campionato.

Partenza in salita – Piombino parte forte, trascinata dalle triple di Ianuale e dall’impatto offensivo di Raivio. La Pielle fatica a trovare ritmo nei primi minuti e chiude il primo quarto sotto 24-27. Klyuchnyk e Gabrovsek tengono a galla i biancoblù, ma l’inerzia è ospite.

Nel secondo periodo la gara si accende definitivamente: Lucarelli scalda la mano dall’arco, Donzelli firma la prima tripla al rientro e Mennella risponde colpo su colpo. Si va all’intervallo lungo con Livorno avanti di un solo punto (54-53) dopo l’ennesima bomba di Forti.

L’allungo nel terzo quarto – Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Turchetto alza i giri in difesa e trova fluidità in attacco. Ebeling e Mennella colpiscono dall’arco, Lucarelli attacca il ferro con personalità, mentre Gabrovsek è prezioso nel pitturato. Piombino resta in scia grazie a Raivio e Ferraresi, ma l’antisportivo su Mennella e le giocate di energia dei biancoblù spaccano l’equilibrio. All’ultimo mini-intervallo la Pielle è avanti 83-70.

Il colpo di grazia – Piombino tenta l’ultimo assalto: Giunta e Ferraresi riportano gli ospiti a -2 (89-87), facendo tremare il palazzetto. È il momento più delicato della serata. Poi sale in cattedra il capitano: tripla pesantissima di Venucci su extra possesso, Mennella firma il nuovo +10, Ebeling mette la bomba dall’angolo che indirizza definitivamente la partita. Donzelli blinda il successo con una stoppata su Raivio e nel finale arriva anche la schiacciata simbolica di Ebeling a chiudere i conti. Il PalaMacchia esplode: finisce 103-93.

Una vittoria pesantissima per i biancoblù che, approfittando dello stop della Virtus Roma, rientrano nel gruppo di testa e riaccendono la corsa al primato insieme ai capitolini e a Caserta.

