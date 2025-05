Pielle, due giornate di squalifica e nessuna multa

La Procura aveva chiesto 5 giornate e una multa da 10mila euro. In pieno accoglimento delle richieste del legale della Società, il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover derubricare l’accusa iniziale in «violazione dell’art. 29, n. 3 lett. B» (invasione di campo da parte di più persone), comminando la sanzione minima prevista di due giornate, senza multa. L'avvocato Galdieri: "Questa pronuncia del Tribunale Sportivo può essere considerata a tutti gli effetti una vittoria sotto il profilo sostanziale. Ogni difficoltà può essere superata se la si trasforma in un’occasione per non ripetere più gli stessi errori"

Si è tenuta l’udienza dinanzi al Tribunale Federale F.I.P. relativa al deferimento della Pielle Livorno, su esposto di Ruvo di Puglia, per i fatti accaduti in occasione della gara del Campionato di pallacanestro di Serie B Nazionale, Toscana Legno Pielle Livorno – Ruvo di Puglia Crifo Wines, del giorno 15/03/2025, all’esito della quale, dopo l’invasione di campo, si sono verificati incidenti che hanno visto coinvolti alcuni atleti della squadra ospite e un gruppo di tifosi, alcuni dei quali raggiunti da provvedimento di Daspo «in emergenza».

La Procura Federale, come si legge in un comunicato della società inviato alle redazioni alle 18,47 di mercoledì 7 maggio, aveva richiesto la condanna della società Pielle ad almeno 5 giornate di squalifica del campo di gioco e 10.000 euro di multa, contestando la «violazione dell’art. 29, n. 4 lettera B del Regolamento di Giustizia F.I.P.» (invasione di campo da parte di più persone, con aggressione).

Il procedimento è stato trattato alla presenza del Presidente della Pielle, Francesco Farneti e dell’avvocato Mario Galdieri, membro del C.d.A.

All’esito del dibattimento, in pieno accoglimento delle richieste del legale della Società, il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover derubricare l’accusa iniziale in «violazione dell’art. 29, n. 3 lett. B» (invasione di campo da parte di più persone), comminando la sanzione minima prevista di due giornate, senza multa.

“Questa pronuncia del Tribunale Sportivo può essere considerata a tutti gli effetti una vittoria sotto il profilo sostanziale – commenta l’avvocato Mario Galdieri – avendo ribaltato una situazione che avrebbe avuto ripercussioni disastrose a livello sportivo ed economico. Rimane purtroppo la circostanza che quanto fatto da alcuni soggetti abbia comunque creato un danno sportivo, finanziario e reputazionale assai ingente, seppur di portata ampiamente ridotta. Ogni difficoltà può essere superata se la si trasforma in un’occasione per non ripetere più gli stessi errori: per questo motivo ho avuto ogni rassicurazione da parte dei soci al fine di ottenere una maggiore sensibilizzazione dei tifosi sulle conseguenze di azioni sconsiderate, anche attraverso l’adozione di misure più stringenti nei confronti dei soggetti più violenti”.

“Giustizia è stata fatta – commenta il presidente della Pielle Francesco Farneti – il giudice ha riconosciuto che da parte dei nostri tifosi non vi è stata alcuna aggressione nei confronti dei giocatori o dei tesserarti di Ruvo derubricando il tutto a invasione. Certo, due giornate di squalifica del campo, in questa fase soprattutto, per noi vogliono dire molto. Cercheremo di giocare a Pistoia, unico palazzetto ad oltre 80 km di distanza che potrebbe accogliere il nostro tifo e che è facilmente raggiungibile anche da Livorno. Per noi è comunque un danno non riuscire a giocare a Livorno nel nostro PalaMacchia ma siamo sicuri che il nostro pubblico farà sentire il suo affetto alla squadra anche sui gradoni di quello che speriamo possa essere il palazzetto pistoiese e per il quale stiamo già lavorando per poter giocare gara 3 dei quarti dei playoff ed eventuale gara 4″ .

