Pielle è ufficiale: si apre il nuovo corso
FOTO NOVI
L’assemblea dei soci ha eletto all’unanimità il nuovo Amministratore Unico, dottor Francesco Farneti; la nuova compagine societaria sarà composta dall’editore Sillabe Srl, dall’ingegnere Matteo Rossi e dal dottor Francesco Farneti
La società Pielle Livorno comunica con soddisfazione che è stato raggiunto l’accordo unanime tra i soci per il ripianamento e la ricapitalizzazione del capitale sociale, passaggio fondamentale per garantire la continuità della vita sportiva del club. Nella stessa occasione, l’assemblea dei soci ha eletto all’unanimità il nuovo Amministratore Unico, dottor Francesco Farneti; la nuova compagine societaria sarà composta dall’editore Sillabe Srl, dall’ingegnere Matteo Rossi e dal dottor Francesco Farneti. Si apre così un nuovo corso per la Pielle Livorno, fondato su unità d’intenti, responsabilità condivisa e rinnovata fiducia nel futuro.
