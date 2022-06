Pielle, ecco il nuovo allenatore. “Sono carico, non vedo l’ora di iniziare”

Le prime parole del nuovo head coach: "La Pielle è una società che rappresenta una piazza storica, un'opportunità affascinante e stimolante per qualsiasi addetto ai lavori, ma ciò che mi ha convinto maggiormente a scegliere i colori biancoblù sono state la serietà e l'ambizione che contraddistinguono questo progetto"

La Unicusano Pielle Livorno comunica di aver sottoscritto un accordo con Marco Cardani, neo capo allenatore della formazione che parteciperà al campionato di Serie B Old Wild West.

Classe 1989, nativo di Busto Arsizio, Marco Cardani si è fatto notare fin da giovanissimo, quando iniziò ad allenare nel settore giovanile della Junior Casale Monferrato e dell’Olimpia Milano.

Nel 2016/17 il passaggio alla Pallacanestro Bernareggio in Serie C, dove inizia la sua carriera da capo allenatore; sotto la sua gestione la compagine lombarda conquista subito la promozione in Serie B e nelle stagioni successive ottiene importanti risultati, tra cui la vittoria nella Supercoppa del Centenario LNP 2020 di Serie B e il raggiungimento della semifinale playoff, sempre nel 2020/2021.

La scorsa estate (2021) la chiamata dell’Orlandina Basket (A2), per un ulteriore salto di categoria e una sfida stimolante, ma conclusa anzitempo il 17 aprile dopo la sconfitta maturata contro Chieti.

“La chiamata della Pielle per me è stata una piacevole sorpresa. Abbiamo trovato l’accordo con grande velocità e sia con il presidente Creati che con il diesse Dellanoce c’è stata fin da subito una perfetta sintonia sugli obiettivi per le prossime stagioni; la Pielle è una società che rappresenta una piazza storica, un’opportunità affascinante e stimolante per qualsiasi addetto ai lavori, ma ciò che mi ha convinto maggiormente a scegliere i colori biancoblù sono state la serietà e l’ambizione che contraddistinguono questo progetto. Per me si tratta della soluzione ideale, quella che stavo cercando, dato che avevo la necessità di rimettermi in gioco in una piazza che vive di basket e con un progetto importante. Sono carico, non vedo l’ora di iniziare”. A coach Cardani, e al suo incredibile entusiasmo, il più caloroso benvenuto.

