Pielle, esordio a Pistoia contro Quarrata

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta al debutto stagionale in campionato dopo la conquista della Supercoppa di Serie B Nazionale. La prima avversaria sarà la Dany Basket Quarrata di coach Federico Barsotti, ex Herons Montecatini

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta al debutto stagionale in campionato dopo la conquista della Supercoppa di Serie B Nazionale. La prima avversaria sarà la Dany Basket Quarrata di coach Federico Barsotti, ex Herons Montecatini.

I biancoblù di coach Turchetto sono pronti a scendere sul parquet del Pala Carrara di Pistoia domenica 27 settembre alle ore 18:00. La VeroDol si presenterà all’appuntamento non al completo a causa dell’infortunio rimediato da Michele Ebeling durante la finale di Supercoppa.

Quarrata propone un roster caratterizzato da grande gioventù, affiancata da elementi di esperienza in diversi reparti. Sono soltanto due le conferme rispetto alla scorsa stagione: il centro e capitano Federico Regoli, autentico trascinatore dei quarratesi nell’ultimo campionato con una media di 12 punti e 8 rimbalzi, e la guardia Leonardo Mongelli.

In cabina di regia spazio al trio composto da Stefano Pierotti, argentino dotato di un’ottima mano e capace di colpire da ogni posizione, Mario Machetti, classe 2009 e già protagonista con la maglia azzurra nelle selezioni U16 e U17, e Roberto Parini.

Al fianco di Mongelli, il reparto delle guardie può contare su Simone Roberto e Lorenzo Scardigli, entrambi protagonisti nello scorso campionato di Serie B Interregionale.

Tra gli esterni spiccano l’esperienza di Marco Petrucci, ex Chiuso, e la freschezza dei giovani talenti Edoardo Anibaldi e Cesare Placinschi, quest’ultimo ex Fidenza e già protagonista con le nazionali giovanili, fino all’U20.

Sotto canestro, invece, Federico Regoli sarà affiancato da Jacopo Rapetti e Jacopo Bertoncin, due giocatori capaci di garantire punti e presenza a rimbalzo, oltre a essere efficaci nelle situazioni di tap-in.

Una sfida dunque subito interessante per la VeroDol CBD Pielle Livorno, chiamata a inaugurare il proprio campionato su un parquet importante e contro una Dany Basket Quarrata giovane, rinnovata e desiderosa di mettersi alla prova.

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