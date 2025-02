Pielle, Farneti: “Non siamo infallibili, ma agito sempre per il bene della società”

Il numero uno della Pielle: "La nostra società ha investito somme importanti nella costruzione della squadra. Ci rammarica il diverbio che ha visto coinvolto un rappresentante della società e il nostro pubblico. Riconosciamo che, in un momento di grande tensione, la società avrebbe dovuto mostrare maggiore saggezza, evitando di cercare un confronto immediato con la tifoseria e privilegiando un dialogo più riflessivo a mente fredda"

A seguito della sconfitta subita contro Solbat Golfo Piombino e dei dissensi emersi nel post-partita, la S.S.D. a R.L. Pielle Livorno intende fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali.

Ecco il comunicato stampa integrale a firma del presidente Farneti che pubblichiamo integralmente sul nostro giornale.

“La nostra società ha investito somme importanti nella costruzione della squadra, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire un roster competitivo, adeguato alla categoria e con il massimo impegno anche nelle azioni correttive in corso d’opera. La Pielle Livorno è una realtà solida e seria, che lavora quotidianamente con dedizione nella preparazione, negli allenamenti e nelle strategie per affrontare al meglio ogni sfida sportiva.

Siamo i primi ad essere frustrati quando i risultati non arrivano e comprendiamo il dispiacere e la passione dei nostri tifosi. Tuttavia, la spiegazione delle difficoltà incontrate in questa fase della stagione va ricercata nelle dinamiche dello sport, che possono comprendere anche errori di valutazione, senza che questi siano riconducibili a una carenza di investimenti.

Non siamo infallibili, ma abbiamo sempre agito con il massimo della serietà e dell’impegno per il bene della Pielle.

Ci rammarica infine il diverbio che ha visto coinvolto un rappresentante della società e il nostro pubblico. Riconosciamo che, in un momento di grande tensione, la società avrebbe dovuto mostrare maggiore saggezza, evitando di cercare un confronto immediato con la tifoseria e privilegiando un dialogo più riflessivo a mente fredda.

La passione che anima i tifosi e la società stessa fa parte del carattere sanguigno della grande famiglia piellina, ma siamo consapevoli che da questi episodi si possa e si debba maturare ulteriormente.

La Pielle Livorno continuerà a lavorare con serietà e determinazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la certezza che la nostra gente continuerà a sostenerci con il cuore e con la voce, come sempre accaduto nella nostra storia”.



Il Presidente, Francesco Farneti

