Pielle, finalmente c’è la sede: sarà a Porta a Mare. Riconferme in vista anche per Gabro e Venucci

Farneti e Rossi tracciano il bilancio di una stagione "da 8,5 in pagella" dalla Coppa Italia alla semifinale playoff: confermati Leonzio, Ebeling e Traini, avanti anche con Gabrovsek e Venucci. In arrivo Gallo e Tassinari, mentre il club prepara il trasferimento nella nuova sede dove si trasferirà anche lo store e la sede di Pielle Young

di Giacomo Niccolini

La Pielle Livorno guarda al futuro forte di una stagione che ha lasciato in eredità un trofeo storico, una semifinale playoff e una struttura societaria sempre più solida. Ospiti della trasmissione Toscana Basket su Telecentro 2 condotta dal giornalista Alessandro Guerrieri (clicca qui per rivedere la puntata), il presidente Francesco Farneti e il vicepresidente Matteo Rossi hanno fatto il punto sul presente e soprattutto sul domani del club biancoblù, tra mercato, organizzazione e una novità destinata a segnare una svolta: la futura sede di Porta a Mare.

Prima però c’è stato spazio per un bilancio dell’annata appena conclusa. Rossi ha respinto le critiche di chi ha definito deludente il percorso della squadra: “Abbiamo fatto una stagione perfetta per quelle che erano le nostre capacità organizzative a settembre. Quando arrivi a giocarti certi traguardi è normale voler andare avanti, ma in campo ci sono anche gli altri e noi abbiamo pagato una concentrazione di infortuni proprio durante i playoff”.

Ancora più netto Farneti: “La stagione è stata clamorosa perché abbiamo vinto la Coppa Italia, il primo trofeo di questo livello nella storia della Pielle e l’unico conquistato da una squadra livornese. La Serie A2 non era mai stata un obiettivo dichiarato. È diventata un sogno perché la squadra ha fatto molto meglio di quanto ci aspettassimo. In semifinale siamo arrivati con sei giocatori non al meglio e questo ha pesato. Un voto? Io direi una stagione da 8,5“.

Se sul parquet la volontà è quella di ripartire dall’ossatura dell’ultima stagione, fuori dal campo il club è pronto a compiere un importante salto di qualità. La nuova casa biancoblù sorgerà infatti a Porta a Mare, in una posizione ritenuta strategica per il presente e soprattutto per il futuro della società. “Siamo in chiusura e dovremmo aver trovato il nostro spazio”, ha spiegato Rossi. “Abbiamo cercato una location centrale e funzionale anche alle attività del settore giovanile”.

Farneti è entrato maggiormente nei dettagli del progetto: “Sarà una sede importante. Ci sarà lo store, la sede della Pielle Young e spazi dove organizzare eventi e iniziative. Vogliamo costruire una collaborazione significativa con Porta a Mare che possa valorizzare sia il nostro brand sia quello del complesso. Ci abbiamo lavorato a lungo perché volevamo trovare una struttura all’altezza delle nostre ambizioni e con gli spazi necessari per continuare a crescere”. La sede sorgerà in via Primo Levi nel cuore pulsante di Porta a Mare. Una curiosità: la cosa “simpatica” sarà infatti proprio la prossimità della sede biancoblù con un “fortino” dei cugini amaranto, il ristorante da Guglie che storicamente è sede di cene e ritrovi di tifosi e giocatori Libertas.

Un investimento che rappresenta la fotografia di una società in piena evoluzione. “La stagione ci ha permesso di lavorare con serenità e programmare il futuro nel miglior modo possibile”, ha sottolineato Farneti. “Questo è stato uno dei risultati più importanti ottenuti nell’ultimo anno”.

Sul fronte squadra, la linea resta quella della continuità. Alle conferme già annunciate di Leonzio ed Ebeling si aggiunge quella di Traini, mentre per Venucci manca ormai soltanto l’ufficialità.

“Anche noi siamo disponibilissimi a continuare con lui”, ha spiegato Rossi. “Per Venucci abbiamo un progetto importante. Ci piacerebbe che chiudesse la carriera con la Pielle e che in futuro possa continuare a essere una figura di riferimento per la società”.

Segnali molto positivi arrivano anche per David Gabrovsek, protagonista di una stagione di alto livello e sempre più vicino alla permanenza. “Con molta certezza sarà ancora un nostro giocatore”, ha assicurato il vicepresidente. “È una garanzia e merita un’altra stagione per completare il suo percorso nel nostro campionato. L’idea è costruire attorno a lui una squadra ancora più forte”. Mennella? “Il piccolo samurai – specifica Farneti – per garra e voglia di far bene ricorda un po’ Lanza. A me personalmente piacerebbe restasse ma ci incontreremo con lui nei prossimi giorni”.

E Lucarelli? “Ne parleremo con il coach – spiega Farneti – Io confermerei tutti. Ma si gioca in 12… due tre uscite ci saranno. Bonacini di sicuro, anche se non abbiamo fatto un comunicato di saluto ma uscito da altre parti”.

Intanto il mercato si muove. I nomi più caldi restano quelli di Gallo e Tassinari, due operazioni ormai vicinissime alla definizione. Con il loro arrivo, insieme alle conferme di Leonzio, Traini e Venucci, la Pielle avrebbe a disposizione uno dei reparti esterni più competitivi dell’intera Serie B.

Una squadra che non vuole stravolgersi, una società che continua a strutturarsi e una nuova casa pronta a diventare il punto di riferimento del mondo biancoblù. La Pielle riparte da qui, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e continuare a guardare sempre più in alto.

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