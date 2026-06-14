Pielle-Gabrovsek… ancora un anno insieme!
David Gabrovesk ha saputo conquistare compagni, staff e tifosi soprattutto con la sua mentalità e il suo spirito competitivo
La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di David Gabrovšek, che vestirà la maglia biancoblù anche nella stagione 2026/2027.
Arrivato in Italia per la sua prima esperienza nel nostro campionato, David ha impiegato pochissimo tempo per lasciare il segno, imponendosi come uno dei migliori stranieri dell’intera categoria. Tecnica, intelligenza cestistica e personalità lo hanno reso fin da subito una pedina fondamentale del progetto tecnico di coach Turchetto.
Nella stagione regolare ha fatto registrare 14.8 punti, 5 rimbalzi e 1.4 assist di media a partita, tirando con il 56% da due punti e il 40% dall’arco. Numeri che raccontano soltanto una parte del suo impatto, perché David ha saputo conquistare compagni, staff e tifosi soprattutto con la sua mentalità e il suo spirito competitivo.
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