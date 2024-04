Pielle-Herons, le pagelle. Chiarini è un marziano, il pubblico è il sesto (ma anche settimo) uomo

Chiarini strepitosissimamente strepitoso! 30 punti, 8 rimbalzi, 9 falli subiti, 35 di valutazione: cercate la sua astronave, il marziano è qui! Il pubblico è stato fondamentale per sorreggere la squadra agli overtime. Questa domenica oltre cinquemila tifosi Pielle hanno quasi riempito il Modigliani Forum davanti al nuovo socio Beppe Costa

di Giacomo Niccolini

Sedici vittorie, sedici sigilli consecutivi. La Pielle di Cardani ha dimostrato di volere e potere stare lassù. Un campionato difficilissimo vinto con una giornata di anticipo. Contro Herons è stato fatto quasi harakiri dilapidando un +17 che sembrava da partita in freezer pronta per essere scongelata il lunedì sera in microonde dopo una giornata di lavoro. Invece i biancoblu diventano i peggiori nemici di se stessi e decidono di complicarsi un po’ la vita. Ci è voluto un overtime per sconfiggere il “braccino corto” da capolista. Le vertigini giocano brutti scherzi. La Pielle ha dimostrato di saper scacciare tutti i fantasmi e dimostrarsi grande squadra. Alla fine è un immenso pubblico, che ha superato quota cinquemila, a sorreggere fino alla vittoria i propri beniamini davanti agli occhi soddisfatti e compiaciuti di “Beppe” Costa, il nuovo socio che è stato presentato ufficialmente al popolo piellino accolto con il coro “Portaci portaci portaci in Europa, Beppe Costa portaci in Europa”. Entusiasmo alle stelle. Adesso è primato. Blindato. Il derby diventa “solo” una bellissima passerella per il Basket City. La classifica è scritta. Testa ai playoff. C’è ancora mare da navigare. C’è un altro campionato da portare a termine.

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Il pubblico Pielle 10 – Per una volta vogliamo infrangere il tabù del 10 che, seguendo i dettami del vangelo secondo Buffa, si dà solo a Michelle Pfeiffer, ai contropiedi di Kobe Bryant e alla Nutella. Questa volta il pubblico piellino si merita un 10 tondo tondo, il massimo in pagella. E se lo merita per aver esagerato. Chiaramente nel senso buono. Riuscendo nell’impresa di riempire quasi il Modigliani Forum da solo. Oltre cinquemila presenze, fiato in canna fin dal pre-partita quando “ha accolto” facendo gli onori di casa Montecatini e i suoi tifosi, fino all’ultimo secondo dell’overtime e oltre. Sempre, sempre, sempre ma aiutateci a dire sempre, su di giri. Cori, mani spellate, tutti in piedi. Ma quello che sconvolge (ormai ci stiamo abituando ma ricordiamo a tutti che siamo in serie B), è che tutti e dico tutti cantano. Non solo la Curva che è un muro biancoblu. Dall’over 70 al bimbo di 4 anni: tutti hanno una sciarpa al collo (impressionante, non ce n’è uno che sia sfornito) che stendono fieramente ondeggiando al momento della sciarpata colorando il Palazzo. È l’orgoglio che trabocca. È un senso di appartenenza infinito che raramente si ritrova in qualche altra tifoseria. Stasera il popolo Pielle ha trascinato per mano la squadra non facendogli sentire la fatica dell’overtime. Volevano il primato. E lo hanno portato a casa con tutte le corde vocali a loro disposizione. SOLO APPLAUSI

Chiarini 9,5 – Qualcuno a fine partita lo scrutava attentamente cercando le antenne, altri si sono affacciati sul piazzale per trovare segni della sua astronave. Qualcuno giura di aver visto i segni nel grano con la sua firma. Chiarini stasera butta giù la maschera. È ufficialmente un marziano. Basta. Inutile indagare di più. Dite a Scully e Mulder di chiudere tutti gli X-Files, lo abbiamo trovato: 30 punti, 8 rimbalzi, 9 falli subiti, 35 di valutazione. TELEFONO CASA

Campori 7,5 – Prima il rimbalzo decisivo. Poi il pallone che pesa come un pallone medicinale di quelli che ci facevano tirare alle medie i prof di ginnastica per la prova del lancio del peso. Lui in una lunetta che più che lunetta sembra la Luna o se preferite il centro infuocato di un vulcano pronto ad esplodere. Il capitano si carica addosso tutto e tutti, si isola in un iperuranio di silenzio e pace interiore come solo il Guerriero Dragone di Kung Fu Panda sa fare e trova il semaforo verde sulla via dei liberi all’overtime. SKADUSH

Rubbini 8 – Scatenato nel terzo quarto è il fautore dell’accelerata in stile Fast and Furious che dà alla Pielle l’illusione di aver chiuso in anticipo il match. D’altra parte lo chiamano Mago. Dei suoi 14 punti totali 11 sono figli del terzo tempino con due triple spezza gambe. Autore di 6 assist è un furetto imprendibile. Semina il panico fendendo la difesa come lama calda su burro e mette tutto se stesso dannandosi in difesa. IN THE NAME OF THE WIZARD

Lo Biondo 7,5– Infallibile dalla lunga (2/2 da 3). Segna canestri pesanti dal peso specifico dell’adamantio. Nel finale del secondo quarto manda a dormire sonni tranquilli su 7 cuscini di vantaggio la Pielle. E agli overtime è freddo ai liberi per l’84-80 non sbagliando un colpo. Ancora una volta in doppia cifra con 14 punti segnati. Ancora una volta la Pielle ha bisogno di lui come l’acqua il caffè, come la panna la meringa, come MacGyver il limone per costruire un esplosivo. DINAMITICO

Pagani 7 – Sempre lì, lì nel mezzo. Cantava così il Liga nazionale forse ispirandosi proprio al lungherone della Pielle. E anche oggi sono botte e 12 punti please da riscuotere alla cassa grazie! Ogni maledetta domenica, yarda dopo yarda, su quella maledetta mattonella. Nella sua prigione dorata del pitturato. Giordano non arretra di un centimetro. Raccoglie, sgomita e appoggia. Raccoglie, sgomita e appoggia. Ripetere per un N volte con precauzione e servire caldo per ottenere la prestazione di Pagani. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Potrebbe causare dipendenza. TUTTUPAZZIPERPAGANI

Loschi 5 – Serata fuori fuoco per Federico che non trova il bandolo della matassa. Sperso nel labirinto di Cnosso come Dedalo con il figlio Icaro non riesce a costruire le ali, neanche di cera, per volare sopra le difficoltà di una partita che non inquadra. Commette 3 falli, sbaglia due bombe e una conclusione da due punti. Purtroppo accanto al suo nome stasera compare una virgola. SERATACCIA

Laganà 5,5 – Diciotto minuti in campo dove spende molto in difesa. Mette il punto della staffa segnando il libero che sancisce il 91 a 87 finale. Prova due bombe che vanno a vuoto. Per il resto ha poco altro da raccontare a questa partita. THE ANSWER MY FRIEND IS BLOWING IN THE WIND

Ferraro 6,5 – Con un piede fuori dal campo sulla rimessa di Herons si becca un tecnico che regala a Montecatini gli overtime. Come canta Grignani, decisione discutibile ma sì lo so lo sai. Ma il Conte Max resta qui per questa sera e conosce quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso già una volta ha aperto il paradiso. Il paradiso che costruisce con i suoi 8 punti nei primi due quarti, un paradiso che non viene all’improvviso ma è frutto di grinta e voglia di guadagnarsi questo primato. LA SUA STORIA TRA LE DITA

Diouf 6,5 – Lentamente riprende quota l’Air Momo. Scarico nelle ultime settimane si ritrova in pista e tira giù 9 rimbalzoni dalle plance di cui 5 fondamentali offensivi che significano secondo possesso. Purtroppo pasticcia il pasticciabile con 5 palle perse, statistica da rivedere per il Quinto Moro biancoblu. Nel complesso supera ampiamente la sufficienza. Il comandante alza la cloche, prego mettersi comodi. L’Air Momo riprende quota. VOLA, PILOTA AD ALTA QUOTA FAMMI VEDERE IL MONDO DA LASSU’

Cardani 16 – Sedici in pagella come sedici vittorie consecutive. La vertigine da capolista, nel suo caso, come cantava Jovanotti non è paura di cadere ma voglia di volare. MI FIDO DI TE

