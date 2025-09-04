Pielle in amichevole padrona del parquet: contro Lucca arriva l’89-77

Sul parquet della palestra di Fauglia, quartier generale della Pielle Livorno, la squadra di coach Andrea Turchetto si impone sul Basketball Club Lucca con il punteggio di 89-77.

Privi di Leonzio, i livornesi approcciano il match con grande intensità: l’attacco muove la palla con efficacia e la difesa chiude ogni spazio, costruendo un vantaggio consistente già all’intervallo lungo (26-17, 27-14).

Nel terzo quarto l’esperienza di Barsanti risveglia Lucca, che trova ritmo e prova a rientrare (16-28), ma nell’ultima frazione la Pielle riprende in mano l’inerzia. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Alibegovic, miglior realizzatore con 21 punti. Ottima pure la prestazione di Bonacini, doppia cifra per Lucarelli, Gabrovsek e Klyuchnyk.

Pielle Livorno – Basketball Club Lucca: 89-77

PIELLE: Bonacini 15, Venucci 4, Alibegovic 21, Ebeling 7, Gabrovsek 10, Lucarelli 12, Kouassy 7, Klyuchnyk 12, Ramacciotti, Leonardini, Cristofani. All. Turchetto.

Parziali: 26-17, 27-14, 16-28, 20-18

