Pielle, infortunio per Ebeling: stop di almeno tre settimane

L'atleta ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, con interessamento dei legamenti e della capsula laterale

La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che l’atleta Michele Ebeling, durante la finale di Supercoppa LNP contro Fabo Herons Montecatini, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, con interessamento dei legamenti e della capsula laterale.

Gli accertamenti strumentali effettuati hanno fortunatamente escluso la presenza di lesioni ossee. Il giocatore si è già sottoposto ai primi trattamenti terapeutici e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario biancoblù. I tempi necessari per il pieno recupero e il rientro in gruppo per le attività di allenamento saranno valutati non prima di tre settimane.

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