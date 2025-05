Pielle, inizia l’avventura dei playoff contro San Vendemiano

Il mese di maggio, nel mondo del basket, significa playoff. E il cammino della Toscana Legno Pielle Livorno, sesta classificata del girone B, inizierà domenica 11 maggio dal palasport di Conegliano, tana della Rucker San Vendemiano, terza nel girone A.

La squadra di coach Daniele Aniello fa dell’attacco e della fisicità il proprio marchio di fabbrica (oltre 85 punti realizzati di media): in cabina di regia Andrea Tassinari è senza dubbio uno dei migliori interpreti della categoria, così la guardia Gluditis (oltre 20 punti di media a partita). A completare un quintetto extra large l’ala Cacace (11.9), Jacopo Preti (12.4) e il pivot di scuola Virtus Bologna, Oxilia (13.9). Complice l’infortunio di Antelli, oggi la Rucker forse non è squadra profondissima in termini di rotazioni, ma dalla qualità infinita. Dalla panchina escono Fabiani, Tadiotto e Zacchigna, quest’ultimo giovane interno di prospettiva. Si gioca alle ore 18 al palasport di Conegliano; gara2 è in programma martedì 13 maggio, alle ore 20:00. In casa Pielle, due settimane per tirare il fiato e preparare una serie (quarto di finale playoff) che si annuncia imprevedibile e aperta.

