Pielle-Jesi, le pagelle. Bum bum Venucci is on fire, Leonzio è ancora Mr 100%

Mattia Venucci, man of the match con 19 punti, 4/5 da 3 e 19 di valutazione (FOTO NOVI)

Venucci MVP di giornata con 19 punti e 19 di valutazione. Bene il solito Bonacini che è anima di questa squadra. Una nota di merito va al pubblico della Pielle che, sotto di 4 a cinque minuti dal termine, alza ancora di più il volume travolgendo e avvolgendo, portando di fatto per mano la squadra al ribaltone finale

di Giacomo Niccolini

La Pielle trova la continuità sperata e cercata. Dopo il bellissimo blitz a Ruvo si spilla due punti sul petto con orgoglio e caparbietà contro un’avversaria per niente scontata che della rotazione di qualità fa la sua forza maggiore. La Toscana Legno continua a sorridere dunque e vince con merito. E lo fa con tenacia, sospinta da un pubblico enorme che, sotto di 4, si fa sentire ancora di più e porta per mano la squadra nel capovolgere la situazione.

Venucci è decisivo e fondamentale con i suoi 19 punti, 3 assist, e il suo 4/5 da tre di cui la bomba del +6 che affonda definitivamente Jesi. Bene il solito Leonzio che chiude con il 100% dal campo prima di infortunarsi (incrociamo le dita) e Bonacini anche lui freddo nel mettere la bomba chiave del 61 a 60 che riporta i suoi avanti.



E adesso le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per la squadra che ha l’onore di giocare il match tra le mura amiche del PalaMacchia nel turno odierno.

Venucci 8 – Man of the match. Il pistolero biancoblu chiude con 19 punti con un bel 4/5 dall’arco (e mettiamoci anche 3 assist e 5 falli subiti, così, per gradire). Cantami o Diva l’ira del pelide Achille che infiniti addusse lutti agli Achei. Ecco senza scomodare il notissimo proemio dell’Iliade scritto da un “certo” Omero, Jesi si ricorderà senza dubbio di un certo Venucci che con i suoi strali infierì e portò lacrime agli jesini che sul +4 a cinque dal termine e con un Leonzio ko forse ci avevano anche creduto di far cadere l’Atene biancoblu. Ma non avevano fatto i conti con l’eroe di giornata. Ed è sempre lui l’autore dell’accelerata del secondo quarto con 8 punti consecutivi (con due triple di fila) che portano la Pielle al massimo vantaggio di 34 a 24. OMERICO

alignleft” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241215-WA0028-600×400.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />Bonacini 7,5 – Confeziona assist a raffica come gli elfetti della fabbrica di Babbo Natale confezionano pacchi per l’imminente festività. Ma non è solo il numero è la qualità del passaggio decisivo. Gli ultimi cinque centimetri di gloria prima dell’esplosione di gioia sono firmati da lui. Ora va di moda chiamare “cioccolatino” un assist ben servito. E allora Bonacini è il Biasetto del basket che modella le praline biancoblu da inzuppare a canestro. Ma è anche l’autore del siluro che riporta la Pielle al fondamentale +1 (61-60) facendo riemergere dall’apnea la squadra come Kevin Costner indossando i panni di Capo Randall nel film “The Guardian”. CAPO BONA

Leonzio 7.5 – Che gli vuoi dire? Quando è in campo l’ago della bilancia pende sempre dalla sua parte. Giocatore che spesso spacca la partite in questa categoria. Fino al suo forfait mette a segno un altro encomiabile e immacolato 100% dal campo. Lindo come neve fresca, pulito come l’acqua di fonte sorgiva. Altissimo, purissimo, Leonzissimo. Poi forse il quadricipite femorale, forse l’adduttore lo costringono a dire con le mani con le mani con le mani ciao ciao al match. Con la speranza che sia solo un “graffio”, la Pielle si tatua ancora una volta sul petto una prestazione maiuscola di Mr. Incredibile. MR. 100%

Del Testa 5,5 – Fa un gran lavoro di quantità e difesa, ma in attacco non trova la via della retina. Prova solo conclusioni dalla luna ma oggi si infrange su di uno 0/3. El Grinta Maurizio ringhia come sa far lui, ma non basta per strappare una sufficienza. Naufragio offensivo. WILSOOOOON

Zahariev 6 – Così… de botto…e senza senso. Volevamo solo provare l’emozione di dargli un voto. SE NON METTI IL BULGARO NOI NON CE NE ANDIAMO

Vedovato 5,5 – Troppo poco. Subisce e perde lo scontro nel pitturato contro Berra e Ponziani. Si salva per le due stoppate messe a registro sfruttando i suoi centimetroni. Ma in un mondo di sarti tutti hanno un metro in mano. E là sotto non basta. Là sotto è un mondo difficile. È vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Ecco, soprattutto felicità a momenti. Troppo pochi. TONINO CAROTONE

Paesano 6,5 – Mezzo punto in meno meritato per il canestro sbagliato da sotto a fine primo quarto che grida ancora vendetta e fa strappare i capelli anche a chi non ce l’ha e che, nell’economia di un match punto a punto, poteva costare caro. Poi però si fa perdonare. E anche bene. Mette anche una tripla, raccatta sei rimbalzi e chiude con 11 punti realizzati. Il due metri per cento chili si fa valere con ogni suo centimetro di muscoli e quando c’è da difendere non si tira indietro. DA SOTTO E DALLA LUNGA

Campori 7 – All night long cantava Lionel Richie. E Campori sta sul parquet per 26 minuti come a dire “sì sono io il cuore che batte di questa Pielle”. La cabina di regia si accende e lui con tanto di ciack e megafono in mano dirige. Trova il ritmo nei tanti minuti che Campanella, anche privo di Leonzio, gli concede. E non fa pentire nessuno. Il Capitano ripaga con una partita di grande intensità e anche in fase offensiva stavolta c’è con una tripla e otto punti realizzati. PASTA DEL CAPITANO

Donzelli 6 – Si inserisce bene nelle trame ordite da coach Campanella e si spara la bellezza di 32 minuti on the rocks. Mr. Endurance non si piega in difesa e dai 6,75 mette anche un triplone all’inizio del match. Percentuali non eccelse (1/5 da 3, 1/3 dai liberi) ma tanto lavoro oscuro. Alla fine fa la sua parte portando la squadra sulla riva della vittoria. PARTE DELLA CIURMA PARTE DELLA NAVE

Cepic 6 -“Arcadi. Urlano e imprecano, affondando coltellate furenti, più addestrati alle risse che alla guerra. Creano una magnifica confusione… fanno la loro parte”. Così Delio descriveva gli Arcadi raccontando il generoso apporto di questa popolazione alla guerra contro Serse che stava assediando Leonida e i suoi spartani alle Termopili. Cepic è un po’ così. Fa la sua parte. Sbuca dalle retrovie e crea una magnifica confusione. ARCADE

Campanella 7 – Ci leva le gambe. E con stile. E non era semplice eh. Badate bene. Anche perché Jesi come la guardi la guardi ha armi che possono far male in ogni modo. Non un solo terminale da tenere a bada ma un’intera batteria pronta ad innescare la bomba. Coach Campanella è un bravo artificiere quando con Leonzio ko e sotto di 4 a cinque dal termine rimette il match sul binario della vittoria. Filo rosso o filo blu? Stavolta taglia il filo giusto. La bomba non esplode. Ma esplode il PalaMacchia… di gioia. THE HURT LOCKER

Pubblico Pielle 9 – Forse il vero MVP del match. Quando tutto sembra perduto loro ci credono. E urlano ancora più forte. Incredibile. Forse per la rabbia, forse per paura di veder sfumare una vittoria che sembrava ormai loro di diritto, forse perché sono semplicemente così. Più li fai incazzare e più alzano la voce. Il PalaMacchia diventa un catino infernale che farebbe tremare le gambe anche ai più navigati giocatori di serie A. E Jesi abbassa le orecchie, viene annichilita da chi è in campo ma anche dal ruggito e dal boato di un pubblico mai domo. Che non ci sta. E anche stavolta porta per mano la squadra alla vittoria. Sotto di 4 con Jesi palla in mano l’onda energetica del popolo biancoblu è pari a quella di un Goku Super Saiyan che spazza via ogni paura e ogni incertezza. La Pielle corregge i suoi passi falsi e riemerge dalle sabbie mobili. E anche stavolta, un pezzettino della spilla della vittoria va messa sulla giacca del pubblico. ROBOANTE

