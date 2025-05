Pielle, la corsa verso l’A2 si ferma al PalaTenda. Troppa Ruvo per i biancoblu (61-82)

FOTO NOVI

La corsa della Pielle termina a Piombino in gara 3 di semifinale playoff. Il palazzetto, gremito e ribollente di passione piellna già durante il riscaldamento, sperava di spingere la Pielle verso l’impresa. Finisce con l'applauso finale e commosso dei sostenitori alla squadra

La corsa verso la serie A2 della Toscana Legno Pielle Livorno si ferma al Palatenda di Piombino, in una gara 3 dominata in lungo e in largo da una Ruvo in formato schiacciasassi. I biancoblu, provati nel fisico e scarichi nelle idee, cedono il passo alla squadra pugliese, che conquista la finale playoff con pieno merito.

Il palazzetto, gremito e ribollente di passione piellna già durante il riscaldamento, sperava di spingere la Pielle verso l’impresa. Ma l’avvio è tutto di marca ospite: Ruvo parte forte, guidata da un Jerkovic letale e da un Jackson ispirato, e all’ottavo minuto il tabellone dice già +10 per i pugliesi. Un piccolo sussulto biancoblu riporta Livorno a -5 grazie a Lucarelli, ma è un fuoco di paglia. Ruvo torna subito a +12 e da lì in avanti la partita segue un copione chiaro: Pielle a inseguire con fatica, Ruvo a gestire e allungare.

I numeri raccontano la serata: Jerkovic chiude con 22 punti, 8/9 da due e 2/4 dall’arco, meritandosi la palma di MVP. Jackson ne aggiunge 19, mentre Lorenzetti e Timperi mettono il sigillo in difesa, rendendo ininfluente l’assenza del centro Borra, fuori per squalifica.

Dall’altra parte, coach Turchetto prova a rimescolare le carte, ma l’assenza di Hazners e le condizioni precarie di Bonacini (appena 2 punti con 1/10 dal campo, pur con 5 assist) e Klyuchnyk (solo 4 punti e un eloquente -11 di plus/minus) condannano la Pielle a una serata durissima.

Il divario si allarga inesorabilmente fino al +26 del 35’, preludio a un finale di gara che ha solo il tempo per qualche cambio e per l’applauso commosso del pubblico piellino ai suoi ragazzi.

Alla Pielle adesso tutto il tempo per riflettere sugli errori commessi in questa stagione a dir poco tribolata e pianificare al meglio il prossimo campionato con ancora più energie e voglia di far bene che mai. Con una consapevolezza fondamentale: il tifo piellino non mancherà mai.

