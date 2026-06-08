Pielle-Leonzio, ancora insieme
La conferma del numero 10, nel 2025/2026 autore di 14 punti di media a partita, con 143/149 ai liberi tra campionato, Coppa Italia e playoff - rappresenta un segnale di continuità e di identità.
La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Ennio Leonzio, che vestirà la maglia PL per la terza stagione consecutiva.
Leonzio è ormai un punto fermo del progetto tecnico biancoblù; in questi anni ha conquistato il pubblico con le sue triple, il suo carisma e la capacità di accendere le partite nei momenti importanti.
La conferma del numero 10, nel 2025/2026 autore di 14 punti di media a partita, con 143/149 ai liberi tra campionato, Coppa Italia e playoff – rappresenta un segnale di continuità e di identità.
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